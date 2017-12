Osallistu joulupukkikisaan: Kuka hän on?

Tämänvuotinen Ylöjärven Uutisten valitsema joulupukki on… Menitkö hämyyn? Eihän sitä tietenkään kerrota – vielä! Mutta vihjeitä voimme toki antaa. Lue juttu, osallistu kisaan ja arvaa, kuka Ylöjärvellä tunnettu henkilö on pukenut punaisen nutun ylleen tänä jouluna.

Hei valittumme. Miltä tuntuu pukeutua joulupukin vaatteisiin?

– Tosi hyvältä tietenkin. En ole ennen ollutkaan pukki. Joulupukki on lapsille ja osalle aikuisistakin se, joka tekee joulun. Tunnen henkilön, joka vierailee vanhemman pariskunnan luona joka joulu pukkina, vaikka pariskunnalla ei ole lapsia kotona. On kivaa, jos voin tuoda jollekulle hyvän mielen.

Käykö omassa kodissasi pukki?

– Ei. Mutta jos saamme joskus lapsenlapsia, niin ehkä sitten taas.

Mitä olet puuhaillut viime aikoina?

– Olen pitänyt pikkujouluja. Joulun alla tekemisen meininki kiihtyy entisestään. Pikkujoulut ovat iloisia ja mukavia juhlia. Siellä heittäydytään usein juhlamielelle.

– Joulun alla ei ehdi paljon edes mökkeilemään. Jouluna sitten.

Aiotko viettää siis joulun mökillä?

– Kyllä. Olemme siellä luonnon keskellä järvimaisemassa. Jos on lunta, siellä tulee ihan lappifiilis. Mökillä olo rauhoittaa ja siellä oleminen tuo joulun sanoman lähemmäksi. Siellä pääsee irti normipaikoista.

Keiden kanssa vietät joulua?

– Lapset ja isovanhemmat tulevat käymään. En halua liikkua mökiltä minnekään, mutta meillä on avoimet ovet. Olemme usein jouluna mökillä. Siellä pystyy myös ulkoilemaan. Pidän ulkoilusta.

Mitä syötte jouluna?

– Koska pikkujouluja on noin viidettoista, jouluruoka ei enää kauheasti nappaa jouluna. Ei aikuisille eikä lapsille. Panostamme kalaruokiin ja salaatteihin. Ja kinkkuun totta kai. Syömme myös riisipuuroa.

Onko sinulla joitakin joulutraditioita?

– Jouluaattona syödään riisipuuroa päiväruokana ja käydään myös hautausmaakierroksella. Joulurauhanjulistus tulee usein kuunneltua siinä automatkalla.

Onko joulu sinulle tärkeää aikaa?

– Onhan se. Tärkeintä on yhdessäolo perheen kanssa ja rentoutuminen. Pienenä joulussa korostuivat ne asiat, joita oli vain jouluna: laatikot, rosolli… Äiti teki aina taatelikakun ja joulutorttuja. Kauhea tössöttäjä en ole. En halua tehdä jouluun liittyviä asioita hiki hatussa. Lahjojen merkityskin on muuttunut, kun lapset ovat kasvaneet. Pari pakettia pitää kuitenkin ostaa kuusen alle. Ja rahahan myös noita nuoria puhuttelee.

Mitä haluaisit antaa joululahjaksi kaikille suomalaisille?

– Talous menee nyt ylöspäin, mutta vähän aiemmin täällä oli paljon lomautuksia ja irtisanomisia. Toivoisin, että suomalaisilla olisi kuitenkin uskoa tulevaisuuteen. Hymyilylläkin on iso merkitys kaikenlaisessa kanssakäymisessä. Toivoisin ihmisille myös erilaisuuden ymmärrystä ja auttamishalua. Suomessa ei ole enää samanlaista naapuri- ja välittämiskulttuuria kuin ennen.

Mitä harrastat?

– Ruoka on yhteinen harrastuksemme puolisoni kanssa. Kun lapset olivat pieniä, seisoimme pitkiä aikoja keittiössä tekemässä heille eri makuisia ruokia, jotta he saisivat niistä kokemusta. Joku joskus kysyi, miten me mahdumme samaan keittiöön, mutta hyvin. Harrastan myös yhdistystoimintaa.

– Myös ulkoilu on harrastukseni, samoin sulkapallo, mutta viime aikoina olkapääni on temppuillut.

– Liikkumista tulee myös arkityössäni paljon. Siinä kertyy helposti 10 000 askelta päivässä. Illalla käyn usein vielä reippaalla kävelyllä.

Harrastat ruoanlaittoa. Mikä on lempiruokaasi?

– Puolisoni loimuttama lohi. Olen kalaihminen. Jäämerin lohi haetaan Nygreniltä ja sitten se loimutetaan.

Mitä sitten tapahtuu, kun joulu on ohi. Helpottavatko kiireet?

– Joulukiireet kyllä, mutta muuten kiireet eivät hellitä.

Kuka pukki on? Arvaa ja lähetä meille vastauksesi sähköpostitse osoitteeseen toimitus@ylojarvenuutiset.fi. Kirjoita otsikkokenttään sana Joulupukkikilpailu. Vastaukset tulee lähettää viimeistään tiistaina 26.12. kello 20. Mukaan nimi ja yhteystiedot. Arvonnan voittaja saa omakseen joulunpunaisen Arieten Hot dog -koneen.