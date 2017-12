Huomio pieneen

Koskettavat tarinat löytyvät läheltä ja raikkaista oivalluksista.

Laulaja-lauluntekijä MirkaKaarina tarkastelee arjen ilmiöitä ja ihmissuhteita ironisen lempeästi mutta piipahtaa välillä syvissäkin vesissä. Laulelmallinen pop kätkee sisäänsä suuria tunteita ja pienimuotoisia tarinoita.

Selvästi artisti ei yritä olla muuta kuin on. Ja sehän todellakin riittää. Soolokeikoilla MirkaKaarina esiintyy sähköpianon kanssa.

MirkaKaarina on harrastanut musiikkia lapsesta asti. Nyt musiikki on paljon enemmän kuin harrastus.

– Aika moni kokee, että nykyisissä työelämän paineissa olennainen osa itseä täytyy piilottaa. Ei saa olla kokonainen. Siksi väylä eheytymiseen voi löytyä jostain ihan muualta kuin työstä. Minä hoidan ja eheytän itseäni tekemällä musiikkia. Musiikin avulla jaksan työelämää, opettajana työskentelevä MirkaKaarina pohtii.

MirkaKaarinan ensimmäinen oma levy on tekeillä. Mukana on tuottaja Sami Anttila Third Sound -studiolta. Herkkää poppia tekevän muusikon on Tampereella helppo löytää hengenheimolaisia: muun muassa lauluntekijäleirit ja lyhytkurssit luovat ystävyyksiä ja vahvistavat laulaja-lauluntekijöiden yhteisymmärrystä.

Poppibiiseissä kaikki on sanottu jo monta kertaa. Silti lyriikkakliseet voi välttää.

– Lauluntekijäleireillä olen oppinut, että abstraktia tasoa kannattaa välttää. Mitä pienempään kokemukseen menee ja mitä juurevamman tai konkreettisemman asian kertoo, sitä koskettavampi tarinasta tulee. Huomio kannattaa kiinnittää ihan pieniin asioihin, MirkaKaarina sanoo.

Biisintekoon osuu monta nautinnollista hetkeä. Etenkin se, kun laulun idea on kirkastunut ja tekijä voi maistella oivallustaan sekä viedä kappaletta eteenpäin. Miettiä sointujen kulkua ja hioa sanoitusta.

– Ideoiden tuottaminen sen sijaan on välillä vaikeaa. Hyvän idean onneksi tunnistaa – sisuskaluissa tietää, mikä koskettaa.