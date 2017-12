Itsenäisesti yhdessä

Itsenäinen Suomi on juuri täyttänyt 100 vuotta. Onnea maallemme ja meille kaikille vielä kerran! Juhlaan on ollut – ja on edelleen – aihetta.

Sain perheineni juhlia tätä itsenäisyyspäivää muun muassa nykyisessä kotikirkossamme. Näin olemme tehneet yhdessä joka vuosi Ylöjärvellä asuessamme. Nyt oli kolmas kerta.

Myös Suomi 100 -juhlavuoden teema on ollut Yhdessä. Valtiomme on syntynyt yhteisen tahdon ja ponnistelujen tuloksena. Vaikeistakin ajoista huolimatta olemme rakentaneet maatamme ja tehneet päätöksiä yhdessä.

Yksilöinä

Mutta mitä jos tämän Yhdessä-teeman kääntäisi? Ei, en tarkoita toista kotimaista kieltä. Sille teema jo löytyy: Tillsammans. Tarkoitan, että mitä jos teema olisikin Yksin – tai Erikseen?

Moinen ei varmastikaan olisi ollut sopivaa juhlavuodelle. Yhdessä olemme enemmän kuin yksin. Yhteisöllisyyttä arvostetaan edelleen.

Siitä huolimatta myös yksin oleminen on tärkeää – ainakin minulle. Jos en saa välillä olla itsekseni ja erillään muista, en palaudu, vaan uuvun.

Lisäksi jokainen ihminen on arvokas yksilönä. Jokainen maatamme puolustanut ja puolustava on ollut ja on edelleen erikseen merkityksellinen.

Ryhmässä

Suomi 100 -juhlavuosi on vaalinut maamme vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa. Niihinkin liittyy yhdessä tekeminen. Jokaisella on oikeus osallistua – niin työhön, päätöksentekoon kuin moneen muuhunkin toimintaan yhteiseksi hyväksi.

Tasa-arvo ei kuitenkaan tarkoita tasapäistämistä. Samanlaisissa tilanteissa on syytä toimia samalla tavoin, mutta erilaisissa tilanteissa voi olla parasta tehdä erilaisia ratkaisuja. Demokraattisen päätöksenteon hienous on siinä, että kun päätetään porukalla, enemmistön mielipiteen on tarkoitus muodostaa säännöt.

Tänä erityisenä vuonna itsenäisyyspäivän juhlinta aloitettiin jo aattona eli 5. joulukuuta. Se oli poikkeus pääsäännöstä, mutta perusteltu. Muun muassa liputus päätettiin sallia läpi yön, kunhan liput valaistaisiin pimeän ajaksi. Komea näky.

Miten minä aloitin juhlinnan? Jäähallissa, porukalla, katsomalla joukkueurheilua.

Mitä opin? Yleensä yhteen parhaiten pelaavien yksilöiden joukkue voittaa.