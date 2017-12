Haavisto uuden tallin väreissä EM-sarjaan

Ylöjärveläinen motocrosslahjakkuus Jere Haavisto on allekirjoittanut ensi kaudeksi kuljettajasopimuksen saksalaisen WZ-Racing-tallin kanssa.

MX2-luokan Suomen mestaruuden tänä vuonna voittanut ja EM-sarjassa sijalle 12 ajanut Haavisto kaasuttelee jatkossakin KTM SX-F 250 -pyörällä.

Haavisto kilpailee ensi vuonna EMX250-luokan EM-sarjassa, Saksan ADAC-sarjassa sekä SM-sarjassa.

Haaviston tavoitteena on voittaa Euroopan mestaruus EMX250-luokassa sekä Saksan mestaruus.

– Syksyllä oli useampi vaihtoehto tiimien suhteen, mutta WZ-Racingiltä sain ehdottomasti parhaan tarjouksen kokonaisuutena. Tulevalla kaudella tavoitteena on taistella Euroopan mestaruudesta ja WZ-Racing tarjosi hyvän paketin ajatellen tätä tavoitetta. KTM-pyöränä on myös loistava paketti ja on ilo jatkaa samalla merkillä, Haavisto kommentoi.