Asiat näyttävät sille, millä silmin niitä haluaa katsoa

Vastine Rauno Kesselille.

Rauno Kesseli antoi ymmärtää, että saunotuspalvelu kaupungilta Hoivapalvelu Valkokulta Oy:lle olisi siirtynyt suhteilla. Varmasti moni muu minun lisäkseni pahoitti asiasta mielensä aj siksi katson aiheelliseksi kertoa siirtymän kulun avoimesti (Tarkemmin se löytyy perusturvan pöytäkirjasta).

Luin saunotuksen lakkautuksen lehdestä, samoin kuin te kaikki muutkin. Mieli oli surullinen vanhusten puolesta.

Kaupunki omalta osaltaan kantoi vastuunsa asiasta ja lähestyi 4. lokakuuta kaikkia päivätoimintaa tarjoavia yrityksiä alla olevalla sähköpostilla:

Hei!

Olemme nyt lokakuun aikana luopumassa omasta kotihoidon saunapalvelustamme Soppeensydämen Emminkammarissa. Asiakasohjaajamme tapaavat kaikki asiakkaat ja tarjoavat heille vaihtoehtoisesti mm. päivätoiminnan palveluseteliä palveluihinne. Osa asiakkaista on kuitenkin sellaisia, jotka eivät koe kuntonsa vuoksi jaksavansa olla päivätoiminnassa, vaan toivoisivat pelkkää saunotusta. Saunapalvelumme asiakasmaksu on ollut 7 euroa saunotuskerta. Päivätoiminnan asiakasmaksuosuus on toki suurempi, mutta olemme kertoneet asiakkaille, että vastaavasti sillä saa enemmän palveluja. Koska pelkkää pesu-/saunotusapua tullaan todennäköisesti tarvitsemaan, tiedustelemme, onko teiltä mahdollisuus ostaa myös tätä ja millä hinnalla?

ystävällisin terveisin

Anu Kallio

Vastasin tuolloin, että meillä ei ole omia saunatiloja, mutta jos on mahdollista, voimme vuokrata kaupungilta saunatilat ja siirtyä saunapalvelutuottajaksi Emminkammariin. Lähetimme tarjouksen kaupungille, kuten käsittääkseni muutkin yritykset.

Kaupunki hyväksyi tarjouksemme, jossa asiakasmaksua ei korotettu. Osa asiakkaista jäi meille, osa halusi palvelunsa muilta yrityksiltä.

Yrityksemme halusi vilpittömästi tarjota auttavan kätensä ja palautteen perusteella kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä tilanteeseen.

Toivon Rauno Kesseli, että jatkossa otat suoraan minuun yhteyttä ja varmistat asioiden kulun ennen kuin mustamaalaat minua ja yritystämme julkisesti.

Mikäli asia jäi jonkun Ylöjärven Uutisten lukijan mieltä kaihertamaan, minuun tai kaupunkiin voi ottaa suoraan yhteyttä.

Asiakkaiden etu edellä mennen,

RIIKKA SALAKARI

toimitusjohtaja

Hoivapalvelu Valkokulta Oy