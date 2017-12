Mistä tulee Takamaan nimi?

Eläkkeellä oleva äidinkielenopettaja tuntee Takamaan ja monen muun nimen alkuperän. Paikannimet ovat mielenkiintoisia: ne unohtuvat ja muuttuvat, ja niitä myös keksitään koko ajan lisää.

Mietitkö koskaan vieraalla paikkakunnalla liikkuessasi, että mistähän tuo Sastamalan Kiikka-nimikin oikein tulee? Tai Maskun Lemu ja Ruoveden Helvetinkolu?

Ylöjärveläinen Kari Sampela miettii, mutta ei aina lähde selvittämään nimen alkuperää, sillä onhan se vaiva. Johtopäätöksiäkin nimistä olisi mukava tehdä, mutta…

– Usein jos nimestä tekee nopean johtopäätöksen, se on väärä.

Sampela kertoo tästä esimerkin. Ylöjärven Takamaalla on suo, jonka nimi on Murhasuo. Nimestä tulee mieleen, että siellä on riistetty joltakulta henki, mutta eipäs olekaan.

Viinapalkalla tappajiksi

Kari Sampela teki 1960-luvun lopulla Takamaan nimistä tutkimuksen osana opintojaan ja haastatteli sitä varten muun muassa silloin päälle 70-vuotiasta ”Haaviston rouvaa”.

– Tämä kertoi, että suolla oli ollut töissä kaksi miestä, joille eräs emäntä oli ollut viemässä ruokaa. Emäntä ja hänen miehensä eivät tulleet toimeen, ja isäntä oli antanut miehille kaksi pulloa viinaa, jotta nämä tappaisivat emännän.

Miehet eivät kuitenkaan tehneet mitään, vaan joivat viinat ja antoivat sen jälkeen isännälle selkään. Murhaa siis vain haudottiin, ei toteutettu. Aikaa tapahtuneesta on reilusti päälle sata vuotta.

Ritari hukkui riiuumatkalla

Kari Sampela on asunut Takamaalla pikkupojasta asti. Hänelle oli luontevaa tehdä keräystyötä nimenomaan omilla kotikulmilla, olivathan monet nimet ja haastateltavat hänelle ennestään tuttuja.

Työtä tehdessään Sampela sai selville myös muiden nimien alkuperiä. Otetaan vaikkapa nimi Takamaa. Nimi tulee siitä, että ylöjärveläisten isojen tilojen kuten Kuusiston, Liimolan ja Kaiharin kaukaisimmat maat sijaitsivat Takamaalla.

Niillä pidettiin esimerkiksi joutokarjaa, jonka ei tarvinnut käyskennellä aivan kotikulmilla. Takamaa ei ollut silloin oma kylänsä, eikä ole sitä edelleenkään virallisissa maanmittarin papereissa, kertoo Sampela.

Takamaan tai lähistön vanhahkoja nimiä ovat myös muun muassa Vastamäki (tiessä oli jyrkkä mäki), Myötämäki (tiessä oli loivempia ylä- ja alamäkiä), Saarijärvi (järvi, jossa on yksi saari) ja Isosuo (iso suo, tietenkin).

Hieman kauempana Takamaasta, Näsijärven rannalla, sijaitsee puolestaan Ritarinsalmi, jonka nimen syntyhistorian Sampela tuntee niinikään.

– Runsaan kartanon omisti aikanaan eräs ritari, jolla oli tummahipiäinen rakastajatar Takamaalla. Eräänä keväänä ritari lähti oikaisemaan rakastajattaren luo salmen yli kohdassa, jossa oli virtausta. Jää petti, ja ritari hukkui.

Talojen nimiä ei käytetä

Kun Sampela teki keruutyötään päälle 50 vuotta sitten, monet vanhat nimet olivat vielä voimissaan. Nykyään moni ei tunne enää esimerkiksi metsässä sijaitsevia paikannimiä. Metsässä ei liikuta yhtä paljon kuin ennen, ja monet Takamaan nykyasukkaat ovat sitä paitsi muuttaneet muualta.

Vanhat paikannimet unohtuvat.

Toisaalta uusia paikannimiä syntyy jatkuvasti lisää.

Esimerkiksi jokaiselle uudelle tontille annetaan nimi, jota ei tosin käytetä kovin usein, kuten Sampelan lapsuudessa vielä tehtiin.

1940- ja 50-luvuilla mentiin käymään esimerkiksi Koivistoon (Sampelan lapsuudenkoti), nykyään mennään kylään Sampeloille. Talojen nimiä ei juuri enää käytetä.

Teiden nimiä tarvitaan

Uusien asukkaiden ja talojen myötä syntyy myös uusia tiennimiä, joita sentään käytetään.

Takamaan paikkeille on tullut esimerkiksi Petriläntie (talon omistajan pojan nimi on Petri) ja Mannerintie (paikassa asui Manner). Vanhankouluntie taas on saanut nimensä siitä, että sen varrella oli koulu, jonka toiminta siirtyi uuteen paikkaan 1950-luvullla.

Kummusta Tutkariksi

Paikannimet myös vaihtuvat toisiksi.

Hyvänä esimerkkinä tästä on Outokummun kaivos, jonka ympärille rakentui kylä. Kylää alettiin kutsua nimellä Kumpu, lyhennyksenä Outokummusta. Kun kaivos lakkautettiin ja paikalle siirtyi puolustusvoimien tutkimuskeskus, kukaan ei enää puhunut Kummusta, vaan paikalliset alkoivat kutsua paikkaa Tutkariksi.

Kari Sampelaa muutos ei häiritse. Kaikkihan tässä elämässä muuttuu.

– Olen varma, että täällä Takamaallakin on uusia paikannimiä, joita en tunne. Niistä pitäisi haastatella lapsia.

– Murhasuostakaan ei enää kukaan puhu. Mutta kun olin lapsi, puhuttiin. Pelkäsin lapsena sitä paikkaa.