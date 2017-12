Oletko sinä vapaaehtoinen?

5.12. vietettiin kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Jos vastaisit myöntävästi, tässä hieman myöhässä tulevat onnittelut! Juuri Sinä teet tärkeää erityisen suomalaista työtä. Jos et vastannut myöntävästi, Sinulla voi olla hieno uusi kokemus vielä edessäsi.

Suomi on yhdistysten suurvalta. Jopa puolet suomalaisia osallistuu yhdistyksissä vapaaehtoistyöhön jossakin elämänsä vaiheessa. On vaikea kuvitella kotimaatamme ilman seuroja ja yhdistyksiä. Yhdistykset ovat vahva suomalaisuuden ilmenemismuoto. Haluan ajatella, että juuri suomalaisella yhdistymisen asenteella on ollut merkitystä myös itsenäisyytemme käännekohdissa viime vuosisadalla. Me yhdistymme, yritämme ja onnistumme.

Urheilu nykymuodossaan lasketaan olevan noin satavuotias. Kotimaamme on aika tasan ikätoveri tuolle 1900-luvulla koko maailmaan levinneelle jalolle hyvinvoinnin ja kilvoittelun muodolle. Sillä on ihania pikkusisaruksia, joita nykyisin kutsumme muun muassa kuntoiluksi tai fyysiseksi aktiviteeksi. Ne ovat sittemmin saaneet laajaa kansanterveydellisestä painoarvoa varsinkin arkityön fyysisyyden romahduttua viime vuosikymmenillä. Urheilu on vapaaehtoisten yhdistysten ja järjestöjen virittämää. Urheiluyhdistysväen kannalta on osuvaa, että vapaaehtoisten päivä 2017 sattui juuri kotimaamme erityisen juhlavuoden päivän aattoon. Aiemmat polvet ovat vapaaehtoisuutemme mahdollistaneet.

Sadat ylöjärveläiset tekevät vapaaehtoistyötä urheiluseuroissa viikoittain. Ylöjärveläinen urheilu ja liikunta lepää vapaaehtoisuuden hartioilla. Nuo vapaaehtoiset arjen sankarit pyrkivät järjestämään meille onnistumisen kokemuksia tuntikausia viikoittain. Samalla he kokevat niitä myös itse, kun oma motivaatio kasvaa toisen ihmisen onnistumisesta. Sen taustalla on auttamisen tarve. Auttaminen onnistumisen kokemuksen tunteen saavuttamisessa. Tutkimukset osoittavat, että juuri toisen auttaminen tekee onnelliseksi.

Oma vapaaehtoisuuteni urheilun parissa alkoi sattumalta urheilutalon kahviossa 1990-luvulla. Nyt reilun 20 vuoden kuluttua olen syvästi kiitollinen tuosta sattumasta. Tätä en kerro omaa osuuttani nostaakseni vaan siksi, että myös sinä saatat olla se, joka sattumalta saavut tilanteeseen, jossa tulet johdatetuksi vapaaehtoistyön onnellisuutta lisäävään maailmaan. Suosittelen lämpimästi tarttumaan siihen mahdollisuuteen.

Urheilumies peilailee vapaaehtoisuutta luonnollisesti omien kokemustensa pohjalta. On tärkeää tiedostaa, että vapaaehtoisuudella on lukuisia ilmenemismuotoja. Vapaaehtoiset ahertavat esimerkiksi kulttuurissa, vanhustyössä, perhetyössä ja kehitysavun saroilla sekä taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta tai ilmastonmuutosta vastaan. Kriisityössä monet vapaaehtoiset kannattelevat meitä kun pahin on kohdannut. Nämä ahertajat eivät juuri näy lehtien palstoilla, mutta avun saaneet muistavat eivätkä he milloinkaan unohda.

Kiitokset sinulle vapaaehtoinen.

TIMO HALTTULA

Ylöjärven Ryhdin ja

seuraparlamentin puheenjohtaja