Tulkintoja Suomesta

Länsi-Teiskon seuratalon joulutapahtumassa juhlitaan paitsi joulua myös Suomea.

Länsi-Teiskon kyläyhdistyksen ja Länsi-Teiskon maa- ja kotitalousseuran joulutapahtuma herättää 88-vuotiaan seuratalon eloon viikon ajaksi aina joulukuun alussa. Tämänvuotinen joulutapahtuma alkoi viime viikonloppuna ja jatkuu sunnuntaihin asti.

– Avajaislauantaina oli jo oikein mukavasti ihmisiä liikkeellä, kertoo Katri Siukola, yksi tapahtuman järjestäjistä.

Seuratalon salissa myydään muun muassa käsitöitä ja leivonnaisia. Paikalliset taiturit ovat tehneet monenmoista: on muun muassa joulukortteja, kransseja, tilkkutöitä, villasukkia, itse tehtyjä paperitöitä, pieniä kukkaroita ja nahkatöitä. Yläkerrassa on hyväntekeväisyyskirpputori, jonne länsiteiskolaiset ovat lahjoittaneet myytävää.

Viikonloppuna kahviosta saa kahvin, teen ja leivonnaisten lisäksi kotoista lounasruokaa.

Suomen juhlavuoden kunniaksi esillä on erityinen näyttely. Ihmiset saivat ideoida ja toteuttaa näkemyksensä satavuotiaasta kotimaastamme, ja teoksia valmistui lopulta seitsemän.

– Teokset ovat kaikki omanlaisiaan. Mukana on esimerkiksi Suomen muotoinen piparkakku sekä asetelma, jossa on muun muassa sota-aikana maalattu taulu ja Suomen lippu. Yhdessä teoksessa on mukana ruisleipä, ja myös valokuvia on käytetty osina teoksia, Katri Siukola kertoo.

Annettu aihe inspiroi monen ikäisiä: nuorin teoksen näytille tuonut on 12-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Joulutapahtuman kävijät saavat äänestää teoksista suosikkejaan.