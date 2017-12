Jokkiskolmikko jalkauttaa autourheilukerhon Ylöjärvelle

Ylöjärveläisen moottoriurheilutarjonnan parissa puhaltavat uudet tuulet, sillä nyt esimerkiksi jokamiesluokkaa pääsee harjoittelemaan pitkän linjan jokkiskuskien opissa. Ajamisen ohella voidaan perehtyä auton mekaniikkaan ja rakentaa vaikka oma jokkisauto. Mistä on siis kyse?

Nuoruudestaan saakka autourheilun parissa viihtyneet pinsiöläiset Johanna ja Marko Koivisto sekä keväästä asti jokamiesluokkaa ajanut haavistolainen Janne Jokipolvi ovat pohtineet, miten harrastamisen autojen parissa voisi tehdä mahdollisimman helpoksi ilman, että aloittamiseen vaadittaisiin isoa rahasummaa.

Syksyn alussa kolmikko päättikin laittaa pystyyn Ylöjärven Moottorikerho ry:n, jonka he povaavat olevan ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa.

Perustajajäsenten mukaan kerhon toimintaperiaate on tarjota harrastus moottoriurheilun parissa matalalla kynnyksellä ja siten, että kerholaiset voivat harrastaa omien mieltymystensä puitteissa esimerkiksi ajaen ja rakentaen.

– Meillä on jokkisautoja yhteensä 15 kappaletta. Jannella on puolestaan halli Elovainiolla, jossa on mahdollista pitää autoa tallipaikalla, 19-vuotiaasta saakka jokamiesluokkaa ajanut Marko Koivisto selittää.

Koko perheen harrastus

Välineistön ja hallin lisäksi perustajakolmikko tarjoaa kerhon jäsenille oman ammattiosaamisensa autojen parissa.

– Opettelin nuorena auton korjaamista itsekseni, kun ei ollut ketään, joka olisi opettanut. Nyt tahtoisimmekin tarjota osaamistamme niille, jotka ovat kiinnostuneet autoharrastamisesta, mutta eivät tiedä, mistä aloittaa, Marko Koivisto sanoo.

Perustajajäsenten tarjoama ammattitaito, talli ja työkalut mahdollistavat sen, että isommatkin rakennusprojektit ovat mahdollisia.

– Jos kiinnostusta löytyy, voi hallissa rakentaa vaikka oman jokkisauton alusta loppuun, kolmikko huomauttaa.

Janne Jokipolvi muistuttaa, että autojen parissa harrastaminen sopii kaiken ikäisille. Kiireinen yrittäjä toteutti pitkäaikaisen haaveensa keväällä ja ryhtyi ajamaan jokamiesluokkaa.

Koivistojen perheessä autot ovat sekä vanhempien että lasten yhteinen harrastus.

– Jokkis on koko perheen harrastus. Jos ikä ei vielä riitä kilpailemiseen, voi autojen parissa harrastaa muuten ja olla kilpailuissa kannustusjoukoissa, 19-vuotiaana jokamiesluokassa ajamisen aloittanut Johanna Koivisto lisää.

Myös leirejä ja elämyksiä

Moottorikerhon toivotaan herättävän kiinnostusta etenkin ylöjärveläisessä nuorisossa.

– Jos jotakuta kiinnostaa esimerkiksi lähteä kokeilemaan autoa radalle, järjestämme sen. Ensin tutustumme itse autoon, minkä jälkeen hankimme sopivat varusteet ja lähdemme radalle, kerholaiset sanovat.

Perustajajäsenistö aikoo jalkauttaa autourheilun ylöjärveläisten keskuuteen myös erilaisin tapahtumin ja leirein.

– Tulevina kesinä aiomme järjestää nuorille jokkisleirejä, jos innokkaita osallistujia löytyy. Esittelemme lajia myös tutustumispäivissä, joihin tuomme autoja näytille ja kerromme lajista ja kerhomme toiminnasta, he sanovat.

Myös elämysten tarjoaminen esimerkiksi yrityksille ja ryhmille kuuluu Ylöjärven Moottorikerhon tulevaisuudensuunnitelmaan.

– Jokkisautojen lisäksi käytössämme on muutama ralliauto, joiden kyydissä voimme tarjota uusia kokemuksia erilaisille porukoille, Janne Jokipolvi kertoo.