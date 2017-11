Löylyä kiukaalle Emminkammarissa

Vanhukset ja vammaiset pahoittivat syksyllä aiheellisesti mielensä, kun he saivat tiedon, että kaupunki lopettaa saunomispalvelut kotihoidon järjestämänä Emminkammarissa Soppeenmäessä.

Viime viikon YU:ssa (22.11.) oli uutinen, jonka mukaan saunomispalvelut jatkuvat Emminkammarissa, mutta nyt yksityisen palvelutuottajan toimesta. Tuo palvelutuottaja on Valkokulta Oy, jonka toimitusjohtaja on perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Riikka Salakari (kok.). Asiat ovat sitä miltä ne näyttävät, tavataan sanoa politiikassa. Niin ne ovat tässäkin tapauksessa. Näppärästi siirtyi julkisena tuotantona hoidettu palvelu yksityiselle toimijalle.

En epäile lainkaan, ettei Riikka Salakarin johtaman yrityksen tuottamat palvelut olisi korkeatasoisia. Asiakkaat kenties ovat niihin hyvinkin tyytyväisiä.

Paljon puhutussa soteuudistuksessa käydään parhaillaan vääntöä valinnanvapauslainsäädännön sisällöstä. Etenkin kokoomus on ajamassa Suomeen mallia, missä julkisina tähän asti tuotetut palvelut siirtyisivät enenevässä määrin ylikansallisesti johdettujen suurfirmojen hoidettavaksi. Mitä isot edellä sitä pienemmät perässä. Näin ne näyttävät asiat sujuvan Ylöjärvelläkin.

RAUNO KESSELI

kaupunginvaltuutettu (vas.)