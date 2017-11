Seuraava nakukalenteri

Aihe on ollut piipussa pidemmän aikaa. Lopulta ilmestyi liipaisin, joka synnytti tekstin. En osaa ennustaa seuraavan vähäpukeisen kalenterin aihepiiriä. Julkaiseminen on täysin varmaa. Samalla tavalla nousee sieniä sateella. Liika on liikaa kuten nykyisten tangokuninkaallisten määrä.

Liikunnanopiskelijat saavat toki julkaista tyttö- ja poikakalentereita. Tasa-arvo on hyvä myös siinä asiassa. Varsinainen vitsi piilee hyväntekeväisyyden osuudessa. 10 prosenttia on aika alhainen lukema. Yleisesti ottaen kalenteriprojektit ovat täysin kannatettavia, koska yleensä rahat menevät hyvään tarkoitukseen.

Ihmisen vartalo on kaunis ja lisäksi evoluutio vaikuttaa käyttäytymiseemme. Halusimme sitä tai emme. Eri asia on sitten paljon esillä ollut haitallinen huomio. Katseet siirtyvät alitajuntaisesti. Silti ihmettelen, että eikö laajemmin keksitä jotain muita aiheita kuin vähäpukeiset ihmiset? Ääripää on toki olemassa ja se on paikalliset kalenterit vanhoine valokuvineen. Monesti ihmiset eivät edes ole tunnistettuja.

Liikuntaihmisten nakukalentereita löytyy useammasta oppilaitoksesta. Sitten on poliittisia nuorisojärjestöjä, palomiehiä, eläinlääketieteen opiskelijoita ja pahnanpohjimmaisena lähiöpubin yhteisö. Rekvisiittana on esimerkiksi aseita. En osaa sanoa, että ovatko kyseessä ilma-aseet. Toivottavasti luvat ovat kunnossa.

Reilu vuosi sitten näin osin mainosmielessä internetistä artikkelin valokuvaajasta, joka oli viettänyt kesän hevoslauman kanssa kahdella saarella. Toiseen saareen mentiin aina uimalla yöksi levolle. Lauma arasteli uimista aina johtajansa esimerkkiin asti. Upeaa tarinaa ja tunnelmallisia kuvia on tarjolla. Nyt muistui mieleen lämmittävä nuotio, jota hevoset osasivat hämmentää. Että siten saavat lisää lämpöä.

Tarkkaan kun ei muista asiasanoja, niin surullisesti internetin hakukone ei edes löydä kyseistä juttua jälkikäteen. Valokuvaaja lienee jo konkurssissa. Hevoskalenteri oli siis myynnissä. Menestyksestä en tiedä. Mutta aina kun on paljasta pintaa tarjolla, niin se on sitten rohkeaa heittäytymistä ja ties mitä sankarillista.

Kyllä kalentereilla paikkansa on. Rasvaisen autokorjaamon seinälle vaan nyt kuuluu kunnon kalenteri ja sillä selvä. Ilman kalenteria katu-uskottavuus kärsii. Toivottavasti tätä ei nyt pidetä häirintänä. Asiakkaalla on vapaus valita.

Tarve hyväntekeväisyydelle kasvaa. Kannustan erilaisia yhteisöjä miettimään uusia tempauksia hyvän tavoitteen eteen. Alastomuus sinällään on varma tuote. Henna Virkkuselle politiikan alussa opetettiin, että alastomuus ja arpajaiset vetävät salit täyteen. Aikanaan ministerinä Virkkunen sai aikaan uutta. Kuntauudistus oli sellainen asia, joka sai väen liikkeelle.

