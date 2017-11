Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja: ”En ole yllättynyt valtausyrityksestä”

Leppäkosken Sähkö Oy:n mukaan espoolainen pääomasijoittaja Gerako yrittää vallata sen vihamielisesti. Yhtiön toimitusjohtajan mukaan Leppäkosken Sähköä on yritetty vallata aiemminkin siinä onnistumatta.

Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen ei ole hämmästynyt espoolaisen pääomasijoittajan Gerakon valtausyrityksestä.

– En ole yllättynyt. Meitä on yritetty vallata aiemminkin vuosien varrella, mutta tämä on kovin yritys sitten vuoden 1995.

Koskisen mukaan tässä valtausyrityksessä pistää silmään se, että pääomasijoittaja Gerako on lähestynyt osakkeenomistajia kirjeellä, jossa se muun muassa kyseenalaistaa yhtiön johdon toimintaa ja osinkopolitiikkaa.

Koskinen ei pidä syytöksiä suorastaan valheellisina, mutta hänestä asiat on esitetty harhaanjohtavassa valossa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiöllä on mennyt ja menee taloudellisesti hyvin – mikä onkin syy sille, että se halutaan vallata.

Osakkeenomistajat valppaina

Gerakon tavoitteena on saada osakkeenomistajia luovuttamaan sille valtakirjoja, joiden avulla se voisi edustaa yhtiön osakkeenomistajia yhtiökokouksissa ensi vuoden loppuun asti.

Tällä Koskinen uskoo Gerakon tavoittelevan yhtiön hallituksen vaihtamista ja lopulta yhtiön pilkkomista osiin.

– En usko, että pääomasijoittajalla on muuta ajatusta kuin rahastus.

Leppäkosken Sähkö on saanut yhteydenottoja pienosakkeenomistajilta. Niissä kukaan ei ole kertonut luovuttavansa valtakirjaa Gerakolle. Samansuuntaisia viestejä Leppäkosken Sähkö on saanut myös suursijoittajilta – pikemminkin osa on luovuttanut valtakirjansa yhtiön osoittamille tahoille.

Maaliskuussa selviää

Vastaavia vihamielisiä valtausyrityksiä tehdään toimitusjohtaja Koskisen mukaan energia-alalla muutenkin, tälläkin hetkellä. Hän näkee valtausyritykset ennen kaikkea nousukauteen liittyvinä.

– 1990-luvulla oli iso buumi. Valtausyritykset ovat nousukauden merkki. Irtainta rahaa on liikkeellä.

Leppäkosken Sähkön seuraava yhtiökokous pidetään 5. joulukuuta. Sen jälkeen yhtiö tietää enemmän siitä, missä valtausyrityksen suhteen mennään. Valtausyrityksen kohtalo käy selville lopullisesti joulukuun kokousta seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidetty perinteisesti maalis–huhtikuussa.

Leppäkosken Sähkö toimii myös Ylöjärven alueella. Ylöjärvi on sen sähkönjakeluverkon merkittävin alue.