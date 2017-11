Seppeletalkoin kunniaa haudoille

Ylöjärvelläkin osallistutaan valtakunnalliseen kampanjaan, jonka tavoite on komistaa Suomen sankarihaudat itsenäisyyspäiväksi.

Kuusen havut tuoksuvat. Ne asettuvat floristi Elina Siltalan käsissä pajukehälle. Muodostuu kaunis havuseppele.

Tällaisia syntyy pian tukuittain lisää sankarihautojen komistukseksi, kun Ylöjärven Kukan ja Hautaustoimiston Siltala järjestää seppeletalkoot. Myös Sweet Things Elovainiolla järjestää samanmoiset jo yksien pitämiensä lisäksi, ja Kurussa on jo ehditty talkoilla.

Ummikkokin pystyy

Tarkoitus on siis komistaa sankarihaudat tämän erityisen vuoden itsenäisyyspäivänä. Tempaus on osa valtakunnallista Seppeletalkoot-kampanjaa, joka pyrkii seppelöimään kaikki Suomen hautausmaat.

Siltalan talkoissa tehdään seppeleet Ylöjärven hautausmaan sankarihaudoille. Jos ylimääräisiä syntyy, niitä voidaan lahjoittaa tarvittaessa Kuruun ja Viljakkalaan.

– Jos jäämme tavoitteemme alle, floristi tekee loput, vaikka yötöinä, Siltala lupaa.

Sweet Things talkoilee seppeleet Viljakkalaan, ja Kurun pään talkoot keskittyivät omaan alueeseensa. Jos kaikille haudoille ei saada seppeleitä, koristuksia sitten sovitellaan.

Talkoisiin voi osallistua kuka vain, ilman aiempaa kokemusta. Talkooluotsit opastavat kyllä käsityön saloihin.

– Voi tulla vain tekemisen halusta. Eikä tarvitse olla koko aikaa tietenkään, vaan voi tulla talkoiden aikana milloin vain ja olla hetken tai pidempään.

Tarvikkeita talkoisiin saadaan maanomistajilta ja järjestäjiltä. Omat työhanskat on kuitenkin syytä ottaa mukaan, ja pienet oksasaksetkin voi varata.

Myös kotona käy

Jos talkoot jäävät sivu suun mutta osallistumishaluja on, voi seppeleitä askaroida kotonakin. Ohjeet näkee Ylöjärven Uutisten Digilä-videolta, ja Youtubessakin on useita opastusvideoita.

– Voi järjestää omat talkoot vaikka työporukan kesken. Silloin seppeleet tehdään omista tarvikkeista. Ja pitää muistaa kysyä maanomistajalta lupa oksien ja havujen hakemiseen.

Omin päin tehdyt seppeleet voi toimittaa talkoopäivinä talkoopaikoille tai järjestäjäyrityksiin 30. marraskuuta mennessä.

Talkoohenkeä on ilmassa muutenkin. Seppeleitä toimittamassa sekä niiden kupeelle kynttilöitä hankkimassa ja sytyttämässä on partiolaisia, lionsclubilaisia ja seurakuntaväkeä.

Tempaus konkretisoi

Siltalan mielestä seppeletempaus on juhlavuoteen sopiva herättelevä juttu.

– Konkreettisesti nähdään, kuinka monta sodan uhria on menetetty ja kuinka monia perheitä tämä on koskettanut. Nyt jos koskaan on erityisesti syytä muistaa heitä.

Itsenäisyyden juhlavuosi herättää Siltalassa kunnioitusta ja kiitollisuutta, niin itsenäisyyden saavuttamista kuin sen säilyttämistä kohtaan.

– Olisiko meissä edelleen samaa sisua? Yhteistä tekemisen meininkiä kyllä on, kun on tätä seppelekampanjaa seurannut.