Onnea vai ostamista?

Kuluttamisen kysymykset ovat olemassaolon syviä kysymyksiä. Tulevaisuudessa merkityksellisyys ohjaa kulutusvalintojamme entistä enemmän, uskoo asiantuntija.

Nykyään puhutaan paljon kestävästä kuluttamisesta, mutta usein puhe jää pintaraapaisuksi: Kannattaa kuluttaa ennemmin palveluihin kuin tavaraan. Kannattaa tarkkailla tuotteiden alkuperää.

Metropolian tutkimusjohtaja, kestävän hyvinvoinnin ja kestävän kuluttamisen asiantuntija Arto O. Salonen sanoo, että kestävän kuluttamisen idea on jotain paljon syvempää ja kokonaisvaltaisempaa.

– Kuluttajan pitää pystyä vastaamaan tuleville sukupolville, miksi tekee niitä ratkaisuja, joita tekee. Kuluttamiseen liittyy ekologisia ja sosiaalisia kysymyksiä alkaen ihmisoikeuksista: kuka on ommellut nämä vaatteet, millaisella korvauksella ja millaisissa olosuhteissa.

Salonen iloitsee, että elämyshakuinen kuluttamien alkaa olla ohi. Yhä useampi haluaa kulutusvalinnoillaan ottaa kantaa itselleen tärkeisiin arvoihin ja asioihin. Kyse on tulevaisuuden toivosta.

– Keskimäärin me suomalaiset elämme ennennäkemättömässä yltäkylläisyydessä. Emme ole koskaan olleet näin vauraita, mutta samalla koetaan, että olemassaolo on merkityksetöntä. Moni miettii, kuinka pitää yllä toiveikasta luottamusta tulevaisuuteen. Silloin täytyy tehdä ratkaisuja, joilla on merkitystä. Kulutusvalinnoilla voi muuttaa maailmaa siihen suuntaan, joka lisää tulevaisuuden toivoa, Salonen sanoo.

Miten merkitystä ja toivoa viritellään? Vaikkapa tukemalla paikallista taloutta eli oman kylän ompelimoa tai suunnittelijaa. Tai karttamalla epämääräisissä oloissa tuotettua massamuotia. Näin yksinkertaistettuna.

Mantra kuluttamisen lisäämisestä kansantalouden hyväksi ei istu toivon edistämiseen.

– Mitä seuraisi, jos suomalaiset olisivat tyytyväisiä nykytilaan ja sanoisivat, että se, mitä minulla on, riittää? Koko nykyinen systeemi pysähtyisi, mutta tulevat sukupolvet peukuttaisivat, Salonen hymyilee.

Suhtautuminen kuluttamiseen on Salosen mukaan yksi olemassaolon syvä dilemma. Olo kevenee, kun ymmärtää, että elämässä on merkityksellisempiäkin asioita kuin isomman telkkarin hankkiminen.