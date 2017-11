Keskustan äänet olisivat riittäneet

Kaupunginvaltuutettu Riitta Koskinen kertoi viikko sitten Ylöjärven Uutisissa keskustalaisten pohdinnoista ja ponnisteluista perusopetuksen lisämäärärahan saamiseksi vuoden 2018 talousarvioon.

Vuosi sitten marraskuussa päätettiin vuoden 2017 talousarviosta. Erityisesti kehnon verotuloennusteen johdosta valtuusto päätti lopulta monien vaiheiden jälkeen leikata perusopetuksen määrärahoista puoli miljoonaa euroa.

Joulukuussa paljastui, että kaupungin taloustilanne olikin kokenut jo lokakuussa huiman käännöksen: todelliset verotulot ja valtionosuudet olivat kasvaneet elokuun surkeista luvuista 3,2 miljoonaa euroa.

Helmikuussa tehtiin kuntalaisaloite Ylöjärven perusopetuksen turvaamiseksi. Aloitteessa esitettiin koulutusleikkauksen tasoittamista puolen miljoonan euron lisämäärärahalla. Perusteluna oli Ylöjärven ja myös koko Suomen selvästi parantunut talouskehitys. Täsmälleen

1 101 ylöjärveläistä allekirjoitti aloitteen, joukossa useita nyt valtuustossa istuvia.

Toukokuussa tilanne näytti taas synkältä. Ennusteen mukaan verotulot 2017 hupenevat viime vuoden ennätyksestä kolme miljoonaa euroa. Kehnon tilannenäkymän vuoksi valtuusto hylkäsi äänestyksen jälkeen lokakuun kokouksessaan kuntalaisaloitteen. Keskustan kuusi ääntä olisi riittänyt aloitteen hyväksymiseen.

Kevään tuloennusteet ovat pohjana seuraavan vuoden talousarvion raamille. Myös tänä vuonna jo elokuun luvut osoittivat, että talouden positiivinen vire oli yllättävän vahva. Kun vuoden 2018 talousarvioehdotus hyväksyttiin hallituksessa 30.10.2017, siitä selvisi, että kuluvan vuoden 2017 verotuloennuste oli kasvanut toukokuusta 4,5 miljoonaa euroa ja vielä vuoden 2018 osalta 1,6 miljoonaa euroa.

Keskustan hallituksessa junailema 200 000 euron lisämääräraha jäi puutteelliseksi: siinä ei tullut korjausta tuntikehykseen, jonka leikkaamisen koulujen rehtorit olivat todenneet kaikkein kipeimmäksi toimenpiteeksi. Siksi valtuutettu Timo Halttula totesi talousarviokokouksessa: ”Ehdotan 270 000 euron lisämäärärahaa tuntikehykseen annettavaksi siltä pohjalta, että ylöjärveläisille peruskoululaisille luodaan vähintään yhtä hyvät edellytykset kuin oli ennen tuntikehyksen leikkaamista.”

Suremme nyt hävittyä äänestystä: onneton alimitoitettu tuntikehys jäi voimaan. On mahdotonta hyväksyä tätä kaupungin talouden tasapainottamistoimeksi, kun tulopuolella tapahtuu miljoonien eurojen heilahtelua, jossa lisämiljoonia ropisee kaupungin kassaan.

Toki iloitsemme siitä, että perusopetuksen oppimateriaalimäärärahaan tuli korjaus, ja lisäksi valtuusto myönsi rahoitusta erityisopetuksen selvästi heikentyneen tilanteen korjaamiseen. Tämä määräraha kohdennettiin lastensuojelun kautta tuleviin tilapäisiin erityisopetuksen tarpeisiin.

Koulun toimintavuosi jakaantuu syys- ja kevätlukukauteen eli kahdelle talousarviovuodelle. Niinpä nuo verotuloennusteiden suuret heilahtelut olisi viisasta ottaa huomioon ajantasaisesti. Tilintarkastaja Minna Huuskonen nostaakin tämän mahdollisuuden kehityskohteeksi viime viikolla julkaistussa raportissaan, jossa arvioitiin Ylöjärven opetustoimen talousarvioprosessia: ”Suosittelemme tarkastamaan kouluvuoden alussa elokuussa kuluvan vuoden opetustoimen budjetin ja päivittämään budjettia tarpeen mukaan opetustoimen henkilöstössä ja koulukuljetuksissa mahdollisesti tapahtuneiden muutosten perusteella.” Lukuvuoden vaihtuessa olisi erittäin tärkeää huomioida myös oppilasmäärän lisäys.

Varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kohdistuneiden onnettomien talousarviopäätösten vaikutuksia voidaan siis tilintarkastajan ohjeen mukaan vaimentaa muutostalousarvion avulla myös kesken tilivuoden.

Ajantasainen tieto Ylöjärvellä

Ylöjärvellä on jo vuosien ajan ponnistettu digiloikkaa. Ajantasainen tieto on kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Valtuutettujen päätelaitteilla pääsee kuitenkin vain erilliseen Virta-tiedonhallintaympäristöön. Niinpä luottamushenkilöt voivat tutkia ainoastaan niitä tiedostoja, joita viranhaltijat päättävät lähettää Virtaan. Toinen mahdollisuus on yrittää ehtiä virka-aikana kaupungintalolle. Tällainen käsipeliin perustuva tai aikaan ja paikkaan sidottu tietojärjestelmä on perin onneton digiajan tiedonlähteeksi.

JUSSI KYTÖMÄKI

Kaupunginvaltuutettu

(vihreät)

Sivistyslautakunnan ja

tarkastuslautakunnan jäsen