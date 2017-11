Tässä ovat uudet Miss Ylöjärvi -ehdokkaat

Miss Ylöjärvi -kilpailun finalistit on valittu. Ylöjärven Uutiset haastatteli kisaajia viime lauantaina kauneuskeskus Vipissä, jossa naiset kaunistautuivat bikinikuvauksia varten.

Kysyimme jokaiselta kilpailijalta neljä kysymystä:

1. Mikä sai sinut osallistumaan Miss Ylöjärvi -kilpailuun?

2. Miksi sopisit edustamaan juuri Ylöjärveä?

3. Millaisia mahdollisuuksia toivot kilpailun poikivan?

4. Mitä tiedät Ylöjärvestä?

1. Neonilla Johansen, 23, Pori

1. Minua kiinnostavat mallin työt, joten päätin hakea kilpailuun saadakseni kokemusta.

2. Minulla on hyvät sosiaaliset taidot ja olen kerännyt esiintymiskokemusta tanssiharrastukseni kautta.

3. Toivon, että saisin kilpailun jälkeen mallin töitä sekä uusia kontakteja. Uusiin ihmisiin on myös kiva tutustua.

4. Tiedän, että Ylöjärvi on maalaistyyppinen kaupunki Tampereen vieressä. Täällä on asukkaita 32 000.

2. Henna Parviainen, 23, Tampere

1. Osallistuin kilpailuun saadakseni uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. Myös esiintymisvarmuuden lisääminen on yksi asia, joka vaikutti osallistumiseeni.

2. Olen aito savolaistyttö ja esimerkillinen esikuva. Olen myös määrätietoinen.

3. Tahtoisin saada esiintymistöitä.

4. Suoraan sanottuna en tiedä Ylöjärvestä juuri mitään, sillä olen muuttanut Pirkanmaalle hiljattain.

3. Marjut Ahokas, 26, Tampere

1. Osallistuin Miss Tampere -kisaan vuonna 2014. Ilmeisesti minulla on jäänyt jotakin hampaankoloon tuosta kilpailusta, kun piti hakea missiksi uudelleen.

2. Olen tällainen helposti lähestyttävä ja puhelias ihminen. Olen myös aika luonnollinen, eikä kameran edessä oleminen ilman meikkiä tunnu vaikealta.

3. Toivon saavani kilpailun myötä lisätyötä, esimerkiksi esiintymisiä tilaisuuksissa tai vaikka tuote-esittelyä.

4. Mieheni on kotoisin Kurusta, joten tiedän sen olevan osa Ylöjärveä. Seitsemisessä olen retkeillytkin jonkin verran.

4. Jennifer Diarra, 19, Tampere

1. Olen osallistunut aiemmin Miss Nokia ja Miss Ranta -kilpailuihin. Koen, että missikisoissa kehittyy paljon ihmisenä.

2. Minusta avarakatseisuuteni ja erilaisuuteni ovat parhaita puoliani. Olen kansainvälinen niin ulkonäöltäni kuin luonteeltani. Olen hyvä esikuva ja kannustan nuoria uskomaan itseensä, olivat lähtökohdat mitkä hyvänsä.

3. Ylöjärven edustajana haluaisin tehdä yhteistyötä eri yritysten kanssa. Suhtaudun avoimesti kaikenlaisiin työtarjouksiin.

4. Ylöjärven vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers.

5. Sanni Kujanpää, 23, Tampere

1. Olen osallistunut aiemmin Studio Facen järjestämiin kilpailuihin, ja ne ovat olleet ihania ja lämminhenkisiä. Nyt minulle ehdotettiin, että osallistuisin Miss Ylöjärvi -kilpailuun ja ajattelin, että totta kai.

2. Olen ihmisläheinen tyyppi ja levitän positiivista energiaa ympärilleni.

3. Haluan tietysti voittaa kilpailun. Toivon kilpailun antavan minulle lisää rohkeutta ja itseluottamusta. Olen myös avoin kaikenlaisille työtarjouksille.

4. Täällä on Kauppakeskus Elo ja Teivon ravikeskus. Ylöjärvellä on myös kauniita luontokohteita.

6. Anniina Pietilä, 19, Ylöjärvi

1. Kaverit kehottivat, melkein jopa pakottivat minut osallistumaan kilpailuun. Minulla on kuulemma rahkeita muuhunkin kuin sohvalla makoiluun.

2. Olen ainut paikallinen tässä kilpailussa. Olen tällainen rennon rempseä ja meneväinen likka. Luulen, että nuo ovat asioita, joilla pärjään kilpailussa.

3. Luulen, että saan kilpailusta paljon hienoja kokemuksia, minkä lisäksi saan uusia ystäviä.

4. Vaikka Ylöjärvellä on paljon asukkaita, on se silti pikkukaupunkimainen. Tämä on kotoisa paikka.

7. Sofia Parviainen, 19, Lahti

1. Osallistuin keväällä Miss Nokia -kilpailuun, joten nyt halusin kokeilla Ylöjärven omaa kilpailua.

2. Olen avoin, reipas ja oma itseni.

3. Tahdon tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia kokemuksia. On myös kiva tutustua uuteen paikkakuntaan.

4. Olen nyt elämäni ensimmäistä kertaa Ylöjärvellä, mutta muistan lukeneeni, että täällä on reilu 30 000 asukasta ja kauniita luonnonpaikkoja.

8. Pettiina Vuori, 20, Pori

1. Olen pienestä pitäen haaveillut missikilpailuun osallistumisesta, ja nyt hain mukaan, kun mahdollisuus avautui.

2. Olen sosiaalinen, ihmisläheinen ja utelias. Minulla on myös aiempaa esiintymiskokemusta ja olen aidosti kiinnostunut tutustumaan paremmin Ylöjärven kaupunkiin.

3. Toivon saavani mallintöitä ja kaikenlaisia juontohommia. Ja jos menestyn kisassa, pääsen varmaankin erilaisiin edustustehtäviin.

4. Tiedän, että Ylöjärvi on Tampereen kainalossa ja että täällä on Teivon ravikeskus. Ylöjärven asukasluku taisi olla vähän alle 33 000.

9. Emilia Meling, 26, Helsinki

1. Studio Facelta ehdotettiin, että osallistuisin Miss Ylöjärvi -kisaan.

2. Olen hirmu luonnollinen ja hyväntahtoinen ihminen. Olen myös avoin uusille asioille.

3. Kaikista suurin haave olisi päästä mallinhommiin ulkomaille. Odotan kilpailulta uusia kokemuksia ja tuttavuuksia.

4. Googlettelin, että minkälainen paikka Ylöjärvi oikein on. Itseäni kiinnosti erityisesti luontokohteet sekä upean näköinen Ylöjärven kirkko. Tahtoisin löytää Ylöjärveltä ystävällisyyttä ja kiireettömyyttä vastapainona kotikaupungilleni Helsingille.

10. Oona Vessman, 23, Sastamala

1. Olen sellainen ihminen, joka tahtoo toteuttaa haaveitaan. Päätin siis hakea mukaan kilpailuun ja toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni.

2. Ylöjärvi on kotoisa ja viihdyn täällä. Koen olevani sellainen tyyppi, joka tuo ihmisiä yhteen ja sen vuoksi sopisin edustamaan Ylöjärveä.

3. Toivon kilpailun antavan positiivisia kokemuksia, jotka kasvattavat minua. Tahdon saada uusia tuttavuuksia ja uusia ystäviä.

4. Vaikka Ylöjärvi on aika iso kaupunki, voi täällä tuntea olonsa kotoisaksi. Ylöjärvellä on todella kaunis luonto.