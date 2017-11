Ostoksille! Pop Up Shoppeenmäki käynnistyy tiistaina

Pop Up Shoppeenmäki tuo liki 60 eri alan kauppiasta ja palveluntarjoajaa joulusesongin ajaksi Ylöjärven Soppeenmäkeen. Tapahtuma käynnistyy ensi tiistaina eli 21. marraskuuta.

Ideana on tarjota yrittäjille ja yhteisöille mahdollisuus kokeilla, millaista on toimia kivijalkayrittäjänä Ylöjärven keskustassa. Samalla myös elävöitetään keskustaa – Soppeenmäessäkin on tyhjiä liiketiloja.

Tapahtuma sai suuren suosion kauppiaiden keskuudessa, ja kiinnostuneita on ollut runsaasti myös Ylöjärven ulkopuolelta.

Tapahtuma on entisessä TE-toimiston talossa Soppeenmäessä, aivan Lidlin vieressä. Liiketilan alakerrassa ja yläaulassa on noin kymmenen pöytäpaikkaa, joiden lisäksi ala- ja yläkerrassa on kymmenkunta erillistä huonetta. Tiloissa toimii kahvila, ja oleskelutilassa on sohvia sekä lasten leikkipaikka.

Avajaisia vietetään 21. marraskuuta, jolloin myynti alkaa klo 11 ja avajaistapahtuma klo 16. Pop Up Shoppeenmäki on auki 20. joulukuuta asti.