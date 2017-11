Teemaviikko kannusti kulttuuriin

Uusi suositus kehottaa nauttimaan sata minuuttia kulttuuria viikossa. Muun muassa tätä neuvoa jalkautettiin Ylöjärvelläkin vietetyllä terveys- ja hyvinvointiviikolla.

Pyöreä puulevy asettuu puisen laatikon koloseen, ja alkaa nakutus. Mikäs ääni se on?

Tiuravuoren palvelukeskuksen vanhukset kuuntelevat, aprikoivat, arvaavat. Ja sitten: kirjoituskonehan se. Puinen aparaatti on Tampereen kulttuurikasvatusyksiköltä lainattu äänimuseo, ja kukin puupyörylä kajauttaa kaiuttimeen äänen.

Surinoita ja pirinöitä, sihinöitä ja viserryksiä tunnistetaan ja muistellaan porukalla. Juttua lohkeaa pihapuun linnuista, katajavihdasta, leivontahetkistä.

Kulttuurista voimaa

Äänituokio oli osa Pirkanmaan viimeviikkoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen (TED) viikkoa, jonka yhtenä teemana oli kulttuuri.

– TED-viikon pointti on kertoa, että itse voi vaikuttaa hyvinvointinsa edistämiseen, Ylöjärven hyvinvointikoordinaattori Soile Vuolle kiteyttää.

Nostetaan siis aihepiiriä pinnalle ja herätellään siihen. Kulttuuriteema kantautui erilaisin tuokioin esimerkiksi vanhain- ja lastenkoteihin.

– Ja kulttuuria sata minuuttia -haaste on heitetty myös päiväkoteihin, kirjastoihin, uimahalliin…, Vuolle viittaa Pirkanmaan hyvinvointisuunnitelman suositukseen nauttia kukin viikossa sata minuuttia kulttuuria.

Kulttuuri nousi nyt viikon teemaksi, koska tämä suositus on kovin ajankohtainen. Maakunnan hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kesällä, ja se on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Nyt sitä jalkautetaan arkeen.

– Sen tarkoitus on mahdollistaa kulttuuristen oikeuksien toteutumista kaikille pirkanmaalaisille, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, luoda yhteistyötä toimialarajojen yli ja antaa vinkkejä siihen, miten kulttuuriasioita voi tehdä.

Kulttuuri onkin niin Vuolteen kuin tiuravuorelaisten mielestä tärkeä osa hyvinvointia.

– Meillä on vankkaa tutkimustietoa asiasta. Ihminen on kokonaisuus, Vuolle perustelee.

– Kulttuuri tuo iloa ja eloa elämään. Virittää ihmisiä, innostaa ja herättää, Tiuravuoren askartelu- ja toiminnanohjaaja Merja Hietaniemi tuumii.

Elintapaohjaus esiin

Viikon teemoihin napattiin myös sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke VESOTE, jota sairaanhoitopiirit toteuttavat.

VESOTE on elintapaohjausta, jota vaikkapa terveydenhoidon ja liikuntatoimen ammattilaiset voivat tarjota. Hanke kokoaa ammattilaisille työkaluja tähän työhön myös verkkoon. Alkuun hanke ponnistaa kolmella kärjellä: unella, liikunnalla ja ravitsemuksella.

TED-viikolle osui myös Porraspäivät-tempaus, joka kannustaa arki- ja hyötyliikuntaan. Niin VESOTEA kuin Porraspäiviä on jalkautettu ympäri kaupunkia myös julistein ja tarroin.

Nämäkin aihepiirit ovat tuiki tärkeitä ja ajankohtaisia.

– Joka viidennellä suomalaisella on ylipainoa, nuorisomme liikkuu liian vähän, liikuntatottumuksissa on isoja eroja, lääkkeetön unen hoito on meillä lapsenkengissä ja kakkostyypin diabetes vain lisääntyy, Vuolle listaa perusteluja.

Viikosta kipinää

TED-viikko oli toki vain kimmoke. Näitä asioita on tehty Ylöjärvellä ennenkin ja tehdään vastakin, ja osa viikon ohjelmasta olisi toteutunut joka tapauksessa.

– Tässä nyt saatiin tietoisuutta. Jatkossa poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä on vastuussa siitä, että kukin vie tätä eteenpäin tahollaan. Ja tästä raportoidaan vuosittain. Kyllä meillä hyvä alku on.