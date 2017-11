Kurun Sale uudistui

Kurussa vietettiin eilen tiistaina mittavan uudistuksen kokeneen Salen avajaisia.

Myymälän kylmäkalusteet on vaihdettu, kassa-alue on uusittu kauttaaltaan ja valikoimaa kehitetty. Valikoima on nyt kohdistettu vastaamaan yhä paremmin kurulaisten tarpeita.

– Koko henkilökunta on innoissaan uudistuksesta ja kyllähän meidän asiakkaammekin ovat tätä odottaneet, Kaartinen iloitsee. Emme ole antaneet remontin häiritä päivittäistä tekemistämme ja moni asiakas onkin kehunut myös remontin keskellä, kuinka hieno heidän Omasta Kaupastaan on tulossa,

myymäläpäällikkö Taina Kaartinen sanoo.

Hänen mukaansa valikoimaan tulee paljon parannuksia.

– Muun muassa pakasteiden valikoima kasvaa merkittävästi. Sen lisäksi isona uudistuksena saamme oman paistouunin. Jatkossa meillä tulee olemaan tarjolla tuoreita leipiä ja leivonnaisia jokaisena aukiolopäivänä, Kaartinen kertoo.