Digilästä tulee Raitti loppuvuonna 2017

Ylöjärven Uutisten Digilä-sovellus päivittyy kokonaan uudeksi loppuvuoden 2017 aikana. Uudistuksen yhteydessä sovellus saa uuden nimen: Raitti. Tarkka julkaisupäivä selviää lähiviikkoina.

Raitti-sovellus kuuluu kaikkien Ylöjärven Uutisten täystilaajien tilaukseen automaattisesti ja maksutta.

Raitin julkaisu on osa lehden suurempaa kehitysprojektia, jossa myös ylojarvenuutiset.fi uudistuu. Tilaajat nostetaan aiempaa vahvemmin keskiöön myös verkossa: tilaajana saat aina ensin ja enemmän.

Pian julkaistavasta Raitista löytyy paljon mielenkiintoista paikallissisältöä lehden tilaajien arkeen. Sovelluksen avulla tärkeimmät paikallisuutiset kulkevat aina mukanasi töihin, kouluun ja lomamatkoille asti.

Moni asia on Raitissa paremmin kuin Digilässä. Raitin ulkoasu on täysin uudenlainen, ja sovelluksen käyttö on helppoa ja näppärää. Lisäksi Raitti toimii vanhaa sovellusta nopeammin, eikä sisältöjen latautumista tarvitse enää odotella yhtä kauan.

Digitaaliset paikallissisällöt lähelle

Raitin eri osioista löydät Ylöjärven Uutisten digilehtien lisäksi tuoreimmat uutiset ja videojutut uutisvirtana.

Sovellukseen kootaan myös Ylöjärven alueen tapahtumakalenteri sekä paikallisten liikkeiden tarjouskuponkeja.

Uutta sisältöä päivitetään Raitin uutisvirtaan joka päivä, ja lisäksi Ylöjärven Uutisten rikastettu digilehti julkaistaan sovelluksessa aina tiistai-iltaisin kello 20.

Digitunnukset uudistuvat

Raitti on tarkoitettu vain Ylöjärven Uutisten tilaajille, ja siksi sovellus avautuu vain kirjautumalla sisään digitunnuksella.

Samalla kun Raitti julkaistaan, tilaajien nykyiset digitunnukset muuttuvat. Vanhat tunnukset eivät enää toimi Raitissa, joten jokaisen digitunnuksensa aktivoineen tilaajan tulee luoda itselleen uusi tunnus.

Samoilla digitunnuksilla tilaajat pääsevät jatkossa kirjautumaan myös uudistuvaan ylojarvenuutiset.fi:hin.

Uusiin digitunnuksiin vaihtaminen suunnitellaan tilaajille mahdollisimman helpoksi, ja Ylöjärven Uutisten henkilökunta varautuu avustamaan lukijoita muutoksessa.

Tilaajille lähetetään aikanaan sähköpostilla ohjeet uuden tunnuksen aktivoimiseksi, ja muutoksessa opastetaan myös lehden sivuilla.

Raitti-sovellus toimii Android-laitteilla sekä iPhone-puhelimilla ja iPad-tableteilla. Android-käyttöjärjestelmän tulee olla vähintään 5.0 ja iOS-käyttöjärjestelmän 9.3.5 tai uudempi.