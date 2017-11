Koiran kanssa tai ilman

Sunnuntaina 12.11. vietetään kaikkien isien ja isoisien omaa päivää. Kotona perheen kesken voi keksiä vaikka mitä kivaa puuhaa, mutta vaihtoehtoja löytyy myös kaupungilta. Riittääkö isukin rohkeus koiranäyttelykehään?

Ylöjärven Koirakerho järjestää sunnuntaina 12.11. mätsärin eli match show’n omassa hallissaan. Halli on Soppeenmäen teollisuusalueella osoitteessa Pinotie 3.

Match show on epävirallinen ja usein vähän leikkimielinen koiranäyttely. Isänpäivänä koirakerholaiset ovat tavallistakin leikkimielisempiä. Normaalien luokkien lisäksi luvassa on lapsi ja lelukoira -luokka sekä isä ja koira -luokka. Etenkin jälkimmäiseen toivotaan runsaasti osallistujia, eikä minkäänlaista aiempaa tuntumaa näyttelyihin edellytetä.

– Koska kyseessä on isä ja koira -luokka, toivon näkeväni kehässä isien ja koirien hyvää yhteispeliä. Vaikka näyttelyissä koirat ovat pääosassa, tässä luokassa myös isät saavat näyttää kykynsä, kertoo luokkaa tuomaroiva Peppiina Helin.

Peppiina Helin vinkkaa, että koiran saa kulkemaan kehässä luontevasti, kun itse lähtee liikkeelle rennolla ja myönteisellä asenteella. Hän lupaa, että koiran tsemppaaminen namin voimalla sallitaan tarvittaessa.

– Koiralla tulee olla kaulapanta ja hihna tai näyttelyvermeet. Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, joten rokotustodistus pitää ottaa mukaan. Myös monirotuiset koirat ovat enemmän kuin tervetulleita osallistumaan, Helin kannustaa.

Ilmoittautuminen mätsäriin alkaa kello 11, ja kehät starttaavat kello 12. Päivän keskushenkilöitä hemmotellaan urakalla: buffetissa isät saavat ilmaiset kahvit ja leivonnaisen. Muulle perheelle on myynnissä herkkuja pikkurahalla.

Koirattomat isukit voivat suunnata sunnuntaina vaikkapa kauppakeskus Elon isänpäivärientoihin. Elo järjestää yhteistyössä liikuntakeskus LastenKuplan ja KuplaParkourin kanssa koko perheelle liikunnallista ohjelmaa Intersportin viereisessä tilassa. Lasten ja aikuisten temppuradat ja parkour-radat avautuvat aamukymmeneltä. Päivällä on vielä erilliset parkour-työpajat.

Isänpäivänä isät ja isoisät pääsevät lasten seurassa ilmaiseksi uimaan Ylöjärven uimahalliin.