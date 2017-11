Käyttäjä tulkitsee korun

Parkkuulaisen Kukka Rantasen suunnittelemista koruista ja muista esineistä huokuvat luonnonläheisyys ja ekologisuus. Materiaalit ovat usein kotimaisia.

Kukka Rantasen hyppysissä metallit tuntuvat omalta materiaalilta. Hopea, kupari ja teräs ovat mieluisimpia työstettäviä.

– En silti ole jäänyt jumiin vaan käytän muitakin materiaaleja. Ainostaan pehmeät materiaalit ovat vieraita: puikot eivät pysy käsissäni, Rantanen hymyilee.

Hän on koru- ja metallialan artesaani sekä koru- ja esinemuotoilija, joka muutti tänä syksynä Parkkuuseen. Tampereen kaupunkivuosien jälkeen hiljaisuus ja luonnonrauha houkuttivat.

Monelle korut ovat keino tuoda esiin omaa identiteettiä.

– Niin on ollut aina ihmiskunnan historiassa. Ihmisillä on ollut tarve koristautua ja luoda koruilla merkityksiä. Merkitys voi olla henkilökohtainen tai viestiä kuulumista johonkin ryhmään. Taiteilijana annan töilleni oman merkitykseni mutten halua tuoda sitä liikaa esiin. Korun käyttäjä saa tulkita korun omalla tavallaan, Rantanen sanoo.

Hän on mukana Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry:n pop-up-kaupassa, joka tupsahtaa Räikän talolle tämän viikonlopun ajaksi. Myynnissä on muotoilijoiden töitä, ja esillä on SQIN-niminen näyttely.

SQIN on kunnianosoitus pirkanmaalaisen nahkateollisuuden historialle ja osoitus pirkanmaalaisten muotoilijoiden osaamisesta. Näyttely kuvastaa sitä, miten nahka-ala on muuttunut ja elää nyt vahvasti pienyrittäjien varassa. Näyttelytöissä on käytetty myös keramiikkaa, hopeaa, denimkangasta, lasia ja jopa kalansuomuja.

Kukka Rantanen toi näyttelyyn näyttävän nahkaisen kaulakorun.

– Kun tein korua, halusin kuvata kasvua. Tein korun laserleikkaustekniikalla mustasta nahasta, valjastehtaan ylijäämäpaloista. Käytän laseria myös koivuvanerikorujen leikkaamiseen.

Juuri nyt Rantanen keskittyy taiteelliseen työskentelyyn. Tekeillä on taidekoruteosten sarja luusta ja sarveisaineesta.