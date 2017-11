Jutta Kantar on pitänyt Jutan tallia liki 30 vuoden ajan. Nyt tallin toiminta on kuitenkin pakko lopettaa ja hevoset myydä. Ratsastustunnit jatkuvat normaalisti vuoden loppuun.

Ensin Jutta Kantar oli aivan shokissa. Vaikka Jutan tallin toiminta oli ollut jo jonkin aikaa kannattamatonta, lopetuspäätös tuli silti yllätyksenä.

– Elin siinä toivossa, että olisin voinut jatkaa toimintaa pienemmässä mittakaavassa, mutta tallille olisi ollut vaikea saada uutta yrittäjää vain puolelle toiminnalle.

Niinpä vuodesta 1991 toiminut Jutan talli lopettaa toimintansa vuoden vaihteessa, ja uusi yrittäjä aloittaa samassa paikassa työnsä heti seuraavana päivänä. Talli on vuokratalli ja se sijaitsee Mäkkylän kartanon alueella.

– Toimintaan ei tule katkosta. Olisi ollut surkeaa, jos toiminta olisi loppunut kokonaan tässä paikassa, sanoo Kantar ja kehuu muun muassa tallin maneesia, maastoesterataa ja sijaintia Tampereen läheisyydessä.

Jutan talli taas pystyy jatkamaan omaa toimintaansa tavalliseen tapaan vuoden loppuun asti.

– Toimimme aivan normaalisti vuoden loppuun. Meillä on myös kisoja ja valmennamme kuten on aiemmin suunniteltu.

Vaikeudet alkoivat lamasta

Jutan tallin vaikeudet alkoivat vähitellen jo viime laman alussa eli vuonna 2008. Koska ratsastus on tyyris harrastus, ratsastajamäärät vähenivät.

– Olen käynyt läpi kolme lamaa, mutta tämä lama ei mennyt enää läpi.

Ylöjärvellä tallin pitäminen ei ole siksikään helppoa, että paikkakunnalla riittää ratsastustalleja eli kilpailijoita.

Vaikka erityisesti kesä ja syksy olivat Jutta Kantarille stressaavia ja surullisia aikoja, nyt alkaa jo vähän helpottaa.

– Onhan tämä valtava elämänmuutos. Mutta mieli alkaa jo luopua.

Elämänmuutoksella Kantar viittaa siihenkin, että hänen pitää alkaa miettiä, mitä tekisi työkseen jatkossa. Yksi vaihtoehto on valmennus. Kantar pohtii myös kouluttautumista kokonaan uudelle alalle.

Hevoset pitää myydä

Tallin lopettamiseen liittyy sekin, että Kantarin pitää myydä omistamansa hevoset, joita on kuusitoista. Uusi yrittäjä saattaa ostaa osan niistä, ja osan hevosista Kantar on jo myynyt tai on myymässä asiakkailleen.

Yksi uuden kodin löytäneistä hevosista on 16-vuotias Carter, joka on ollut Jutta Kantarilla kaksivuotiaasta.

– Olen aina halunnut oman hevosen ja oikeastaan juuri Carterin. Olen tykännyt Carterista ja hoitanut sitä, sanoo hevosen uusi omistaja Hanna Arkko, joka pesee haastatteluhetkellä Carterin jalkoja.