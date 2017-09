Valoa tunneliin

"Ehkä siisteintä, missä olen ollut mukana"

Kun näyttelemistä muutamissa indie-elokuvissa ja näytelmissä aikuisiällään harrastanut Siri Saarilahti kuuli puolituttujensa projektista, hän kiinnostui heti. Niin järjettömältä uittotunneliin istutettava näytelmä kuulosti.

Mahdottomalta ja toisaalta ammattitaitoisten tyyppien käsissä mahdolliselta tuntunut juttu oli nähtävä ja koettava. Ja niin Ylöjärvellä varttunut Saarilahti läpäisi koe-esiintymisen ja pääsi kokemaan tuon erikoisen projektin.

Työ on näyttelijälle paljon muuta kuin tavallinen esiintyminen. Kylmässä ulkoilman täyttämässä putkessa on treenattu toppatakit päällä. Kaikuvassa käytävässä on suunnattava ääntä tarkoin ja lausuttava repliikit kovaa ja rauhallisesti. Kapeassa putkilossa edetessä on tarkkailtava, missä yleisö kulkee, puikkelehdittava yleisön seassakin ja mukauduttava tilaan.

Projekti on ollut Saarilahdelle tiivis ja kokonaisvaltainen: koko elämä on pyörinyt viime ajat sen ympärillä. Opettavainenkin se on ollut: taskuun on tuntunut tarttuvan joka päivä jotain uutta.

– Tämä on ehkä siisteintä, missä olen ollut mukana. Eikä tämä tunneli ole minulle tämän jälkeen enää koskaan entisensä.