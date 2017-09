Terhi Siidoroff jakaa lahjoitusruokaa kotoaan käsin – miksi?

Kauppojen hyllyiltä kaatopaikalle päätyvä ruoka nousi jokin aika sitten otsikoihin, kun julkisuuteen tuli tieto vireillä olevasta lakimuutoksesta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran uusien suositusten innoittamana maa- ja metsätalousministeriö aikoo esittää, että viimeisen käyttöpäivänsä saavuttanutta ruokaa ei olisi jatkossa enää pakko kipata jätteiden joukkoon.

Käytännön tasolla muutokset ovat kuitenkin lähitulevaisuudessa pieniä. Ylöjärven Uutisten tekemän selvityksen perusteella puutarhakaupungin päivittäistavarakaupat antavat ruokaansa vähäosaisille varsin runsaasti jo nyt.

Heti alkuun on syytä tehdä selväksi, ettei kauppojen jo vuosia antama ruoka-apu tarkoita suinkaan sitä, että Ylöjärvellä olisi rikottu järjestelmällisesti lakia. Kyse on parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä -merkintöjen vissistä erosta.

Parasta ennen -päiväyksellä ilmoitetaan vähimmäissäilyvyysaika, johon saakka elintarvike säilyttää ainakin sille tyypilliset ominaisuudet. Viimeisellä käyttöpäivällä puolestaan kerrotaan ajankohta, jolloin valmistaja on tarkoittanut tuotteen viimeistään käytettäväksi.

Ensin mainitulla merkinnällä varustettuihin tuotteisiin uusi ohjeistus ja tulossa oleva lakimuutos eivät vaikuta millään tavalla. Viimeinen käyttöpäivä -merkinnän suhteen vastuuta siirretään kuitenkin jatkossa enemmän ruoka-avun vastaanottajalle.

Tulevaisuudessa myös vihonviimeisen käyttöpäivänsä saavuttanut tuote voidaan vielä lahjoittaa eteenpäin, kunhan se on pakastettu. Nyt varoaikaa on oltava vielä yksi päivä.

– Aika moni asiakas ei varmaan tule ajatelleeksi tätä käytännön eroa, soppeenmäkeläisen K-Market Linkin kauppias Sari Saarinen arvelee.

– Meille ne ovat kuitenkin myynnin kannalta yksi ja sama asia: tulipa eteen kumpi päiväys tahansa, tuotteet otetaan pois hyllystä ennen kuin ne menevät vanhaksi, hän jatkaa.

Jotkin päivittäistavarakaupat myyvät pian vanhaksi meneviä tuotteita alennetuin hinnoin, jotta niistä päästäisiin mahdollisimman varmasti ajoissa eroon. Ylijäämäruoka ei ole kaupan etu.

– Meillä hävikki on viime vuosina vähentynyt koko ajan. Seuraamme tilannetta tarkasti, koska tarkoituksena on tietysti saada kaikki myydyksi, Saarinen järkeilee.

Keskon Pirkanmaan aluejohtajan Jari Alasen mukaan K-kauppiaat saavat määritellä itse, miten hävikkituotteidensa kanssa menettelevät. Pääasia on, että lakia noudatetaan.

– Me olemme antaneet ruokaa Ylöjärven Helluntaiseurakunnalle jo neljä vuotta. Se otti meihin aikoinaan itse yhteyttä, emmekä nähneet mitään syytä kieltäytyä tarjouksesta. Asiaan voi toki vaikuttaa sekin, että minulla itselläni on hyväntekeväisyystaustaa, Saarinen hymyilee.

Kirjavia käytäntöjä

Muilla Ylöjärvellä toimivilla kauppaketjuilla säännöt ruoka-avun antamisesta ovat keskimäärin hieman Keskoa tiukemmat. Esimerkiksi Pirkanmaan Osuuskauppa keskittää kaiken suoran hyväntekeväisyytensä tällä haavaa Tampereelle.

– Annoimme ruokaa hyväntekeväisyyteen takavuosina paljonkin, mutta vuonna 2011 voimaan astunut Eviran sivutuoteasetus lopetti ruoka-apumme kokonaan. Asetushan velvoitti kaupan alaa käsittelemään eläinperäiset biojätteensä entistä tarkemmin, päivittäis- ja käyttötavarakaupan kehittämispäällikkö Johanna Tervala-Pirskanen kertoo.

– Osasyynä oli myös se, että eräiden yhteistyökumppaneidemme kanssa ilmeni väärinkäytöksiä. Ruoka ei aina mennyt todellisille avun tarvitsijoille, Tervala-Pirskanen jatkaa.

Syyskuun alussa POK lähti mukaan Tampereen seurakuntayhtymän paljon julkisuutta saaneeseen RuokaNysse-hankkeeseen. Hankkeessa kauppa-auton kaltainen bussi kiertää vähäosaisten luona tarjoten heille ilmaista ruokaa. Toistaiseksi kaikki on vaikuttanut Tervala-Pirskasen mukaan toimivan oikein hyvin.

– RuokaNysselle lahjoituksia antaa toistaiseksi vain neljä Prismaamme. Seurailemme järjestelmän toimivuutta nyt kaikessa rauhassa, ja teemme päätöksiä jatkosta sitten, kun kokemuksia on kertynyt enemmän, hän toteaa.

Vuonna 2006 Ylöjärvelle avattu Lidl jakaa ylimääräisiä elintarvikkeitaan hyväntekeväisyyteen ja eläinten rehuksi. Suomen Lähikaupan myymälöissä yrittäjät saavat päättää asiasta pitkälti myymäläkohtaisesti.

”Ylöjärvellä halutaan auttaa”

Kauppojen ja suurkeittiöiden halu hyvän tekemiseen ei tietenkään yksin riitä, vaan avulle tarvitaan myös ruohonjuuritason jakelija. Ylöjärvellä ruoka-apua vie eteenpäin muutama yksittäinen taho, muun muassa Ylöjärven seurakunta.

Johtavan diakoniatyöntekijän Eliisa Ala-Kuusiston mukaan evankelisluterilaisen kirkon avun piirissä on puutarhakaupungissa noin 150 taloutta.

– Lahjoitamme pääasiassa leipää ja lämmitettävää ruokaa. Jaamme elintarvikkeita kahdesti viikossa ja vain väliaikaiseen tarpeeseen, Ala-Kuusisto selvittää.

Seurakunnan ruoka-avun yhteistyökumppaneina on paikallisia ruokaloita ja leipomoita. Myös yksityiset ihmiset tuovat silloin tällöin jotain jaettavaa vähäosaisille ja yksinäisille.

Toiminnan laajentamiseen ei Ala-Kuusiston mukaan ole kuitenkaan varaa. Seurakunnan henkilöstö- ja kylmälaiteresurssit ovat niin rajalliset, että nykyiset auttajat riittävät toistaiseksi mainiosti.

– Ylöjärvellä on paljon halua auttaa lähimmäisiä. Siitä olemme todella iloisia ja otettuja.