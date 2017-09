Joukko, jolla on vaikutusta

Sisustusputiikki Markkinasirkuksen yrittäjien mukaan pop up -ilmiö vielä tuore Suomessa, minkä vuoksi se kiehtoo asiakkaita. Toisaalta tilapäisen myymälän toimintaa voidaan jatkaa, mikäli kysyntää riittää.

Entiset Pentikin tilat heräsivät horroksesta pari viikkoa sitten, kun uusi sisustuskauppa Markkinasirkus avasi ovensa kauppakeskus Elossa. Uudesta putiikista vastaa lahtelainen naiskaksikko, jolle Elo on jo viides kauppapaikka Suomessa. Myymälät toimivat pop up -periaatteella, jossa kauppa perustetaan nopeasti ja suljetaan muutaman kuukauden päästä. Elon myymälä aiotaan pitää auki kesän loppuun asti, minkä jälkeen katsotaan, minkälaisen vastaanoton liike on saanut kesän aikana Ylöjärvellä.

– Kokeilimme pop up -periaatteella toimivaa myymälää jo vuosikymmen sitten, mutta asiakkaat eivät vielä silloin innostuneet ajatuksesta, Markkinasirkuksen toisena yrittäjänä vuodesta 2014 työskennellyt Leena Permanto sanoo.

Nyt asiakaskunta on kuitenkin löytänyt pop upit, joissa heitä kiehtoo eritoten putiikkien uutuudenviehätys.

–Myymälöissämme myytävien tavaroiden vaihtuvuus on suuri, sillä liikkeisiin ostetaan paljon pieniä loppueriä, joita eri tavarantoimittajilta on jäänyt jäljelle, Permanto lisää.

Myymälöissä näkyy yrittäjien kädenjälki

Leena Permannon ja hänen yrittäjäkumppaninsa Sirpa Kukkosen tiet kohtasivat aikoinaan kauppaketju Tiimarin palveluksessa. Eritoten esillepano oli myymälöissä lähellä naisten sydämiä, mikä sai lopulta aikaan idean yhteisestä yrityksestä. Yrittäjäkaksikko pitää tärkeänä, että omissa myymälöissä on nähtävillä naisten oma kädenjälki.

– Teemme myymälöissämme kaiken itse tilaamisesta, pakkaamisesta ja kuljettamisesta lähtien. Jopa hintalaput on tehty käsin kaikkiin tuotteisiimme, Permanto huomauttaa.

Somistus ja tuotteiden esillepano on naisten osaamisen ydintä. Tavarat halutaan laittaa esille siten, että asiakas voisi saada lisäideoita oman kotinsa sisustukseen. Markkinasirkuksen tuoterepertuaariin kuuluu esimerkiksi liuta kodintekstiileitä koristetyynyistä räsymattoihin, erilaisia ruukkuja ja säilytysratkaisuja, koriste-esineitä ja kortteja.

– Tärkeää on se, että myymämme tavara on hyvännäköistä ja edullista. Sellaista, mikä on ajan hermolla ja mitä ottaisin myös omaan kotiini. Myös asiakkaiden tarpeet on otettava huomioon siinä mielessä, että myymme sellaista tavaraa, josta he pitävät.