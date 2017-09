YIlveksen nuorille ensimmäinen piste

Ylöjärven Ilves hamuaa menestystä pian alkavasta naisten Futsal-Liigasta.

Alkava kausi on varsin mielenkiintoinen, sillä odotettavissa on entistä tasaisempia otteluita. YIlves on ottanut ohjelmaansa futsalin lajiharjoitukset myös kesällä. Tällä tavoin halutaan kaventaa kestosuosikkien, GFT:n ja Ilves FS:n materiaaliylivoimaa.

Myös nousijajoukkue, jyväskyläläinen KaDy on ennakkotietojen mukaan satsannut voimakkaasti kesäharjoitteluun.

Reilu viikko sitten tiistaina YIlves pelasi ensimmäisen harjoitusottelunsa kotikentällään, jossa vastaan asettui tuttu tamperelaismittari Ilves FS.

Aiemmilta vuosilta tuttua maalijuhlaa ei tällä kerralla suosikille järjestynyt, vaikka voitto tamperelaisille tuttuun tapaan kääntyikin.

Loppunumerot 0–4 (0–1) kertovat futsalpelin olleen puolustuspeliltään varsin kurinalaista. Tulos kertoo myös ehkä maalitykkien hieman märästä ruudista.

Peli oli valmennuksesta päävastuun tulevalla kaudella kantavalle Vesa Parviaiselle selkeästi onnistunut testi. Vasta toinen jakso antoi

vierasjoukkueelle tarvittavan tilan, jonka turvin maalihanat hieman aukenivat.

YIlveksen kokoonpanoon on nostettu useita liigapeleistä viime kaudella vain vähän peliminuutteja saaneita pelaajia.

Syntyneissä maaleissa paistoi uusien pelaajien kokemattomuus, sillä vastustaja rankaisi virheistä armotta. Nyt kokemusta kertyi paljon. Kokemusta harjoitusotteluilla tulokkaille haetaankin.

Naisten Futsal-Liigan näkyvyyttä on lisätty, sillä sarjan avauspeli näytetään televisiossa. 23. syyskuuta vastakkain ovat Espoossa viime kauden finalistit GFT ja Ilves FS.

YIlveksen kausi alkaa 30. syyskuuta kello 17 urheilutalolla kotiottelulla torniolaista FTK:ta vastaan.