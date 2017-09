Uusi kirpputori Mastontielle

Ylöjärveläinen Marjo Koskinen oli tämän vuoden alussa vaikean valinnan edessä. Lastenvaateliike Trendy Kidsiä neljä vuotta vetäneen naisen oli joko lopetettava yrittäminen tai muutettava liikkeensä uuteen paikkaan.

Koskinen valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Pian Trendy Kidsin osoite vaihtuu Kauppakeskus Elosta uuteen Lielahtikeskukseen.

– Eloon jääminen ei ollut oikeastaan edes vaihtoehto. Väki on vähentynyt täällä niin paljon, ettei kauppa kerta kaikkiaan enää käy. Tiedän, että moni muukin yrittäjä on samasta asiasta huolissaan, Koskinen huokaa.

Markettikuteista poikkeavia lasten merkkivaatteita myyvä Trendy Kids on toiminut Kauppakeskus Elossa noin kahden vuoden ajan. Marjo Koskisen mukaan yrityksen myynti alkoi sakata ensi kerran noin vuosi sitten. Syy tähän on hänen mielestään selvä.

– Päivät alkavat olla tällaisia, yrittäjä sanoo ja osoittaa pääovensa edessä olevaa hiljaista käytävää.

– Ennen ihmisiä kulki liikkeen ohi koko ajan. Nyt sellainen on satunnaista. Niin moni yritys on lopettanut toimintansa Elossa, että eihän se ole voinut olla näkymättä, hän jatkaa.

Jokin aika sitten Kauppakeskus Elo menetti kaksi suurta vuokralaistaan, kun sekä Halpa-Halli että konkurssiin ajautunut Tiimari sulkivat Ylöjärven myymälänsä. Sokkilähdöt aiheuttivat Eloon tyhjiön, jota ei Koskisen mukaan ole onnistuttu täyttämään vieläkään.

– Taantumastahan se varmaan johtuu. Se on iskenyt niin kauppakeskukseen kuin meihin yrittäjiinkin, hän järkeilee.

Muutama Elon yritys on tehnyt tilanteesta omat johtopäätöksensä ja suunnannut muualle. Viime viikolla Länsi-Tampereelle avattu hulppea Lielahtikeskus on jo ehtinyt viedä Ylöjärveltä muun muassa naisten trendikoruja ja -asusteita kauppaavan Glitter-myymälän.

Elokuun lopulla on Trendy Kidsin vuoro.

– Vuokrasopimuksemme Elossa päättyy silloin, emmekä aio uusia sitä. Kokeilemme menestymistä Lielahdessa hieman erilaisella konseptilla kuin täällä Ylöjärvellä, Koskinen kertoo.

Vastassa koko Lielahti

Uusi Lielahtikeskus on Kauppakeskus Elolle merkittävä kilpailija, myöntää Sponda Oy:n kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo. Ylöjärveläisittäin tilanteen tekee erityisen hankalaksi se, että Elo joutuu periaatteessa kamppailemaan yksin kokonaista kaupunginosaa vastaan.

– Lielahden palveluvalikoima on erittäin laaja ja uuden kauppakeskuksen myötä se paranee entisestään, yrityksiä Kauppakeskus Eloon työkseen houkutteleva Matinlompolo miettii.

Vuonna 2009 ovensa avannut Elo on tähän asti tunnettu eräänlaisena läheisenä paikalliskeskuksena. Tiukentunut kilpailu ja yhä alamaissa olevat maailmantalouden käyrät ovat kuitenkin pakottaneet Matinlompolon ja kumppanit kyseenalaistamaan monta liikekeskuksen perusajatusta.

Muutoksiltakaan ei välttämättä vältytä.

– Voimme vastata aiempaa tiukempaan tilanteeseen miettimällä pitkän tähtäimen suunnitelmiamme uusiksi. Kehitysideoita pyöritellään koko ajan, mutta toistaiseksi niistä ei ole mitään kerrottavaa. Kaikenlaisia ajatuksia on vireillä, sen voin sanoa, Matinlompolo kommentoi.

Kauppakeskusjohtaja korostaa, ettei Elon leirissä olla Lielahtikeskuksesta huolissaan. Vaikka lähikilpailijan avajaisia vietettiin vasta hiljattain, oli uuden ostoskeitaan perustaminen tiedossa jo pari vuotta.

– Sikäli tämä asia ei ole meille mikään uutinen, Matinlompolo sanoo.

Vaatealan jätit pysyvät Ylöjärvellä

Glitterin ja Trendy Kidsin ohella Lielahtikeskuksessa palveluitaan tarjoaa jatkossa tukku muitakin ylöjärveläisille tuttuja liikkeitä. Merkittävimmät Elon kilpailijan riveihin liittyvät toimijat ovat vaatekauppaketjut Dressmann, Lindex ja Seppälä. Ne kuitenkin jatkavat edelleen toimintaansa myös Ylöjärvellä.

Lindexin ja Seppälän yhteisestä konsernitiedotuksesta kerrotaan, ettei Lielahtikeskuksen myymälöiden avaaminen vaikuta kummankaan ketjun suunnitelmiin Ylöjärvellä. Dressmann-konsernista asiaa ei kommentoitu lehdellemme ennen tämän numeron painoon menoa.

Timo Matinlompoloa vaatealan jättien kiinnostuminen Lielahtikeskuksesta ei yllättänyt. Kauppakeskuspäällikön mukaan asiassa on kyse eräänlaisesta lumipalloefektistä.

– Kun varmistui, että vetovoimainen Hennes & Mauritz tulee Lielahteen, muutkin alan ketjut kiinnostuivat paikasta, Matinlompolo arvelee.

Kauppakeskus Elon tulevaisuuteen Matinlompolo suhtautuu varovaisen toiveikkaasti. Vaikka ajat ovat vaikeat, kauppakeskuspäällikkö näkee Elon kilpailevan osin eri asiakkaista kuin Lielahtikeskuksen.

– Vaikutusalueemme ulottuu pitkälle länteen kohti Vaasaa. Lisäksi meillä on edelleen noin 40 hyvää liikettä riveissämme, ja neuvotteluja uusien tulijoiden kanssa käydään koko ajan.

