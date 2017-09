Liikunnan riemua Hämeen Hölkässä

Perinteinen Hämeen Hölkkä -liikuntatapahtuma järjestettiin Ylöjärvellä viime lauantaina. Kaunis syyssää ja mukava maasto keräsivät jälleen lähes sata osallistujaa nauttimaan Ylöjärven hienoista maisemista ja kimmoisista lenkkipoluista.

Lähtö- ja maalialueena toimi Lamminpään ulkoilumaja. Hämeen Hölkkä -tapahtuman järjestäminen on kuulunut Pirkanmaan Reserviupseeripiirin ja Pirkanmaan Reserviläispiirin sekä Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piirin toimintaan jo 1970-luvun alusta lähtien.

Tänä syksynä tapahtuma järjestettiin jo 43. kerran. Järjestelyorganisaatiossa tapahtumaa tukemassa olivat myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Tampereen koulutuspaikan toimijat. Kilpailun johtajana oli MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Matti Eskola.

Hölkässä on kolme 20 kilometrin kilpasarjaa sekä yhdeksän ja 20 kilometrin mittainen kuntosarja. Mukana on myös yhdeksän kilometrin kävelysarja.

Lapsiakaan ei ole unohdettu sillä heille on oma yhdeksän kilometrin reitti. Tänä vuonna kokeiltiin ensimmäisen kerran myös lapsiparkkia. Hölkän ajan lapsia liikuttamassa oli ylöjärveläinen SuperSam.

Kaikki Hämeen Hölkän suorittaneet saivat muistoksi pronssisen Hämeen Hölkkä -erikoismitalin. Lisäksi kilpasarjojen parhaat palkittiin ylöjärveläisen Lasipaja Sinisiiven kauniilla tuotteilla sekä ylöjärveläisen Mäkkylän perunatilan lahjoittamalla 10 kilon perunasäkillä. Tapahtumassa jaettiin kaikkien osallistujien kesken yli 70 arvontapalkintoa.

Miesten yleisen 20 kilometrin kilpasarjan nopein oli Ylöjärven Ryhtiä edustanut, ylöjärveläinen Tino Stenman ajalla 1.20,05. Naisten yleisen 20 kilometrin kilpasarjan voitti pirkkalalainen Hanna-Mari Siivonen ajalla 1.35,13. 50-vuotiaiden miesten kilpasarjan nopein oli pälkäneläinen Aitoon Urheilijoiden Timo Heikkilä ajalla 1.36.57.

SIRKKA OJALA