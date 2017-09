Kujanpää onnistui maaottelussa

Seiväshypyn Suomen kärkinimeksi tällä kaudella noussut Urho Kujanpää testasi viikko sitten ensimmäistä kertaa Räikän keskusurheilukentän uuden seiväshyppypaikan. Kotikaupungin suorituspaikka sai vuolaat kehut Kujanpäältä.

– Paikka on ihan loistava ja telineet ovat Suomen parhaat. Ei voi kuin kehua, tuore 22-vuotiaiden seiväshypyn Suomen mestari sanoi.

Kujanpään näkemyksen jakoi hänen valmentajansa Raimo Eskola.

– Olen urani aikana kiertänyt melkoisen määrän hyppypaikkoja ja tämä on kyllä ihan huippu. Suomessa ei ainakaan ole yhtä hyvää, Eskola sanoi.

Ylöjärven kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpään mukaan seiväshyppypaikan telineitä hankittaessa ei säästelty.

– Halusimme tänne parhaan mahdollisen suorituspaikan ja sen saimme.

Telineissä on muun muassa riman digitaalinen korkeusnäyttö.

Kujanpää veti reilun parin tunnin treenin Räikän kentällä.

– Urho harjoittelee täällä jatkossakin tiiviisti, jos tuuliolot antavat myöten. Seiväshyppy on tuulille arka laji. Räikällä on hyvä hypätä etelätuulella, Urho Kujanpään isä Hannu Kujanpää kertoi.

Hannu Kujanpää väläytteli myös mahdollisuutta seiväshyppykoulun perustamiseen.

– Voisimme Urhon kanssa vetää Ylöjärvellä seiväshyppykoulua. Sillä tavalla saisimme junioreita lisää lajin pariin varsinkin nyt, kun täällä on olosuhteet huippukunnossa, Hannu Kujanpää tuumasi.