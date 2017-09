Lähde ajoissa markkinoille

Tampereen kauppakamarin teollisuusvaliokunta kokousti perjantaina Ylöjärvellä. Tilaisuuden vierailevaksi luennoitsijaksi oli kutsuttu Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä. Hän kertoi kokousväelle rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymistä.

Kuinka moni tietää, mistä sanoista Finnvera on lyhenne?

– Finnvera tulee sanoista Finnish valtion erityisrahoitus.

– Tämä ei ole siis vitsi, vaan se on täyttä totta, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä vakuutti Ylöjärven vierailunsa aluksi.

Hieman hullunkurisesta sanajonosta huolimatta Finnveran rooli kotimaisten yritysten rahoittajana on tärkeä.

– Erityisrahoitus tarkoittaa sitä, että valtio varmistaa jotakin sellaista, mitä markkinat eivät tee jostakin syystä, Heikkilä täsmensi.

Kohentunut talous on merkinnyt vipinää rahoitusalan toimijalle.

– Uusin tilastomme maaliskuulta kertoo, että yrityksillä on luottojen hakemiseksi suurempi tahtotila kuin koskaan aiemmin. Olemme ilmeisesti juuri nyt siirtymässä kasvun polulle, Heikkilä päätteli.

Vaikka näkymät ovat positiiviset, silti on aina olemassa myös epävarmuustekijöitä.

– Emme tiedä, mitä esimerkiksi herra Trump tekee. Lisäksi maailmassa on monia muitakin epävarmuustekijöitä. Silti näkymä on sellainen, että yritysten rahoitustarpeet ovat voimakkaassa kasvussa.

Finnveran nokkamiehen mukaan rahoitusyhtiö pyrkii yhä suuremmassa määrin luotottamaan kasvuun ja kansainvälisyyteen tähtääviä yrityksiä.

– Meille on tullut omistajaltakin painetta kohdentaa rahoituksemme siten, että yritykset kasvaisivat, kehittyisivät ja kansainvälistyisivät.

Toimitusjohtaja Heikkilä on positiivisella mielellä myös siksi, että Finnveran resurssit ovat tällä hetkellä hyvässä lyönnissä.

– Viestini on selkeä. Meillä ei ole määrällisesti ongelmia vastata yritysten luotonkysyntään. Voimavaramme riittävät kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Suomen hallitus on antanut meille nämä valtuudet. Sille on annettava tästä iso kiitos.

Sujuvaa yhteistyötä

Tampereen Kauppakamarin teollisuusvaliokunnassa Ylöjärven värejä edustaa Tampereen Konepajat Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lehti. Perloksen entisissä tiloissa toimivan Tampereen Konepajat Oy:n luotsi koki Finnveran toimitusjohtajan Pauli Heikkilän tuoman viestin merkitykselliseksi.

– Mielestäni on hienoa, että Finnveralle on annettu valtuuksia tukea yritysten kansainvälistymistä. Se on hyvin positiivinen viesti. Yritykset ovat olleet siihen tyytyväisiä, Lehti kiteytti.

Ylöjärveläisyritys tekee tiivistä yhteistyötä Finnveran kanssa.

– Kuulumme kansainvälisten kasvuyritysten ryhmään. Finnvera pystyy tukemaan useilla eri tavoilla kasvupyrkimyksiämme.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Finveran kanssa tähän mennessä, Lehti jatkoi.

Ylöjärveläisyrityksen veturi kokee, että firmat ovat jokseenkin tietoisia Finnveran rahoitusmahdollisuuksista.

– Veikkaan, että suurin osa on hyvin tietoisia Finnveran tarjonnasta. Toki Pauli Heikkilän puheenvuorossa tuli ilmi minullekin uusia asioita.

Ekonomistit kertoivat viime vuoden lopulla talouskasvun alkaneen. Sama positiivinen trendi jatkuu edelleen. Ylöjärveläisyhtiö Tampereen Konepajat Oy on mukana tässä aallossa.

– Talouden yleistilanne on ollut marraskuusta lähtien positiivinen. Haasteena on ollut enemmänkin raaka-aineiden saatavuus pitkän hiljaisen periodin jälkeen.