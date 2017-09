Metsähallitus lannoitti Pohjois-Kurun metsiä

Mitä eroa on rekalla ja yhdistelmärekalla? Muun muassa tähän kysymykseen kerrottiin vastaus Kurun Tammikankaalla viime viikolla. Perinteikkään metsäoppilaitoksen Metsästä ammatti -päivä kokosi Ylöjärven kasiluokkalaiset tutustumaan vanhan alan nykyisiin tuuliin.

Aurinkoisessa säässä vietettyyn tutustumispäivään saapui bussilasteittain nuoria Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun yhtenäiskouluilta. Opettaja Tuomas Koskisen mukaan kyseessä on jokavuotinen perinne.

– Meillä käy vierailijoita keskimäärin kerran kuussa, mutta tämä päivä on aina kaikista isoin ponnistus, hän kertoi.

– Yleensä koululaisia on tullut kerralla 150–200. Tällä kertaa mentiin tuon asteikon alapäähän, Koskinen arvioi.

1930-luvulla perustetussa Kurun metsäoppilaitoksessa voi nykyään opiskella neljään eri metsäalan ammattiin. Omat tutkintonsa on eräoppaille, yhdistelmäajoneuvonkuljettajille, metsäkoneenkuljettajille ja metsureille.

Kolmea viimeksi mainittua opiskelevat Kurussa nimenomaan nuoret.

– Uuden työvoiman tarve on jatkuvasti kova. Koko alan kannalta on tärkeää, että tällaisia infopäiviä järjestetään, Koskinen mietti.

Ala sopii myös naisille

Metsästä ammatti -päivässä koululaiset pääsivät näkemään, mitä eri työt pitävät käytännössä sisällään. Tammikankaan koneosaston alueella kiersi päivän mittaan kymmenkunta kahdeksasluokkalaisten ryhmää.

– Tämä on kyllä mahtavaa vaihtelua arkeen, Ylöjärven Yhtenäiskoulun koulunkäynninohjaaja Elina Lahtinen hihkui.

– Käymme jonkin verran tutustumassa eri oppilaitoksiin, mutta täällä Kurussa esittely on järjestetty aivan erityisen hyvin, hän kehui.

Lahtisen johtamassa koululaisryhmässä oli sekä tyttöjä että poikia. Tilastojen valossa on todennäköistä, että porukasta metsäalalle päätyy enemmän poikia – jos ketään.

Metsäkonetöistä kertoneen Jouni Alakurtin mukaan naisten määrä alalla on kuitenkin kasvamaan päin.

– Yksi iso syy tähän on tekninen kehitys. Jos ajatellaan vaikkapa nykyaikaisia harvestereita, niin fyysisiä vaatimuksia niiden ohjaamiselle ei enää juurikaan ole, metsäkoulun opettaja kuvaili.

Useilla rasteilla nuoria tuntui kiinnostavan etenkin metsäalan palkkataso. Myös työllisyysnäkymistä kyseltiin jonkin verran.

Yhdistelmäajoneuvoja esitellyttä Antti Alapispaa tämä ei yllättänyt.

– Totta kai palkallakin voi olla väliä, kun ammattia valitaan. Tässä kuljettajan työssä se on 2 500–3 000 euroa kuussa, riippuen kuinka paljon ja minkälaista työkeikkaa tekee, hän paljasti.

Tärkeintä on innostus

Jouni Alakurtin mukaan metsäalalla tarvitaan 2010-luvulla pitkälti samoja perustaitoja kuin viime vuosituhannellakin. Hyvän havainnointikyvyn, oma-aloitteisuuden ja vastuullisuuden ohella kielitaidon, atk-osaamisen ja teknisen tietotaidon merkitys on kuitenkin ollut kasvamaan päin.

Mies korosti, että alan vaatimuksia ei tarvitse pelätä.

– Nämä asiat ovat ihan kenen tahansa opittavissa. Tärkeintä on halu ja kiinnostus metsäalaa kohtaan, Alakurtti alleviivasi.

Useimmiten metsäalalle hakeutuvat maaseudun lapset, joilla on jonkinlainen kosketuspinta metsään ja luontoon. Tuomas Koskisen mukaan innokkaita koulutukseen hakijoita on riittänyt vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

– Täällä Kurussa oppilaita on noin 120, eikä nykyisiin tiloihin enempää mahtuisikaan, hän kertoi.

– Kyllä Suomi edelleen elää metsästä. Tämä ala on kestosuosikki, ja uusia ammattilaisia tarvitaan aina, Koskinen tuumasi.