Metsäpeurat saapuvat Seitsemiseen viimeistään marraskuussa

Kesäkurulaiset kohtasivat toisensa markkinoiden lisäksi myös virallisissa merkeissä. Suviasukkaiden yleinen kokous tarjoili puhetta ja parran pärinää sekä neuvottelukunnalle uuden puheenjohtajan.

Jatkossa kesäkurulaisten puheenjohtajana toimii Sirpa Enwald. Nokialla asuva Enwald on ollut kesäkurulainen jo viime vuosituhannen puolella.

– Olen kuulunut Kurun kesäasukkaiden katraaseen vuodesta 1999 lähtien.

Sirpa Enwaldin oma kesämökki löytyy Niemikylän Petäjäniemen Intian nokasta.

Uusi puheenjohtaja tahtoo luonnollisesti kehittää edelleen yhdistyksen toimintaa jäsenistönsä hyväksi.

– Yritän parhaani mukaan ajaa kesäkurulaisten asioita. Yksi esimerkki yhdistyksen työn merkittävyydestä on se, että Kurun keskustan apteekissa on kesäaukioloajat.

– Toinen tärkeä juttu meille mökkiläisille on vesipiste, josta voimme noutaa puhdasta juomavettä, Enwald listaa.

Suviasukkaiden etujen ajamisen ohella tuore puheenjohtaja nostaa esille hyvin keskeisen teeman, jota hän tahtoo edistää.

– Yhdistyksen tiedottamiseen on satsattava. Sitä pitää yksinkertaistaa. Se on tällä hetkellä melko sekavaa, Enwald harmittelee.

– Digiloikka ei ole tavoittanut kaikkia. Mielestäni painetulla viestinnällä on edelleen kysyntää, hän jatkaa.

Uuden puheenjohtajan jälkikasvukin viihtyy Kurussa.

– Nuorimmat lapseni tykkäävät ihan hirveästi Kurusta. Heitä voisi melkein kutsua kurulaisiksi.

– Veikkaan, että he viihtyvät Kurussa myös vanhemmalla iällä, Sirpa Enwald pohdiskelee.

Seitseminen vetonaulaksi

Kesäkurulaisten puheenjohtajalta löytyy vinkkejä Kurun alueen markkinoimiseksi – erityisesti kesäaikaan.

– Näsijärven läheisyys on eittämättä yksi Kurun valteista kesällä. Seitsemisen kansallispuisto on myös ihan huippupaikka.

– Seitsemistä pitäisi tuoda paljon enemmän esille, Enwald tähdentää.

Kurussa on myös olennaista maaseudun ja luonnon rauha.

– Täällä on rauhallinen ja mukava fiilinki, kesäkurulaisten tuore keulanainen tähdentää.

Sirpa Enwald perheineen viettää paljon aikaa Kurussa – myös kesäkauden ulkopuolella.

– Olemme täällä talvellakin. Niitä viikonloppuja, kun emme ole Kurussa, on melko vähän.

Sirpa Enwald näkee yrittäjä Jutta Gustafsbergin vastikään torpatussa hyvinvointikeskushankeessa kaksi erilaista näkökulmaa.

– Hankkeen kaatuminen oli yhtäältä harmillista. Toisaalta se oli ehkä liian iso juttu luontoa ajatellen.

Kesäkurulaisten toimintasuunnitelmassa todetaan, että neuvottelukunta kokoontuu ensi toimintakauden (2017–2018) aikana kolme kertaa.

Kesäkurulaisten ideariihi-illanvietto on päätetty pitää. Se järjestetään ensi vuoden kesäkuun 15. päivänä.

Vihta sopii sähkösaunaankin

Kurun markkinat tarjosi jälleen kerran jokaiselle jotakin. Ruovetinen Paavo Puumalainen veisteli ja kokosi markkinakansalle saunavihtoja. Puumalainen vakuuttaa, että saunavihta sopii niin sähkösaunaan kuin puulämmitteiseenkin löylypyhättöönkin.

Vihdan valmistaminen voi näyttää ulkopuolisen silmiin suurelta taiteelta, kun osaava vihtamestari veistää ja sitoo vihtoja kokoon.

– Jokainen voi oppia tämän taidon. Itse väänsin ensimmäiset vihtani, kun olin 10-vuotias.

– Olen saanut oppini sekä vaariltani että isältäni, Puumalainen muistelee.

Ruoveden vihtamestarille vierailu Kurun markkinoilla oli toinen. Miehen löytää myös Tampereelta silloin tällöin.

– Teen kauppaa Tammelan torilla aika usein.