Tukiryhmä avaa imetyssolmuja

Kun Tarja Järvinen avaa pienen liikehuoneiston oven Kauppakeskus Elossa, ilmassa on paljon symboliikkaa.

Ele on yhtä aikaa pieni ja suuri. Kevyesti auki rullaavan lasiseinän takana on Ylöjärven kaupungin uusin sotepalvelu, jonka syntymistä on edeltänyt pitkällinen paikallispoliittinen prosessi.

Perhekioski on nyt auki.

– Tarkoituksena on tarjota täällä perheisiin liittyvien asioiden ohjausta. Palvelumme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ajanvarausta ei tarvita, Järvinen tiivistää.

Käytännössä perhekioskin tarkoituksena on antaa nopeita matalan kynnyksen palveluja ylöjärveläisille lapsille, nuorille ja vanhemmille. Kaupungin lisäksi toiminnassa on mukana yhdistys- ja yrityssektorin väkeä.

– Tarkoituksena on tavoittaa perheet ennen kuin tulipalot syttyvät, perhetyön palvelujohtaja Tarja Järvinen kuvailee.

Maanantaisin perhekioskin tilat ovat avoinna nuorille. Niin kutsutusta nuorisokioskista voi tulla kysymään neuvoa kaikenlaisiin mieltä askarruttaviin asioihin, kuten koulunkäynnin ongelmiin, nukkumisvaikeuksiin tai mielialan heilahteluihin.

Opastusta on tarjoamassa aina joko koulupsykologi, koulukuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi.

Muina arkipäivinä neuvoja on tarjolla lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kaupungin lisäksi toimintaa ovat järjestämässä Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja tamperelainen neuvonta- ja ohjausyritys Näsimentor.

– Toimintaa on tarkoitus kehittää jatkossa vielä paljon, mutta näillä aloitetaan, Tarja Järvinen hymyilee.

– Yhteiskunnan perheille asettamat vaatimukset ovat tänä päivänä valtavan suuret. Pitää harrastaa, hoitaa jälkikasvua, olla vaativassa työelämässä tai vaihtoehtoisesti työttömänä. Uskon, että tällaiselle matalan kynnyksen apupalvelulle on nykyään suuri tilaus, hän jatkaa.

Taustalla valtuustoaloite

Mikään yllättävä asia perhekioskin aukeaminen Ylöjärvellä ei ole. Hieman alle viikon ikäisen kioskin tarina juontaa juurensa vuosikymmenen alun paikallispolitiikkaan.

Vuoden 2012 keväällä vihreiden kaupunginvaltuutetut Jussi Kytömäki ja Vera Kampman tekivät aloitteen, jossa toivottiin niin sanotun nuorisokioskin lanseeraamista. Kaksikon ajatuksissa oli samanlainen palvelusoppi kuin vuonna 2009 avattu terveyskioski.

– Tärkeintä olisi varhainen puuttuminen orastaviin ongelmiin sekä niiden ennaltaehkäisy, Kytömäki luonnehti Ylöjärven Uutisille vuoden 2012 kesäkuussa.

– Korjaavat toimet, kuten psykiatrinen hoito ja tai huostaanotto ovat tyyriimpiä vaihtoehtoja kuin tämä, hän jatkoi.

Tarja Järvinen korostaa nyt puheissaan täsmälleen samaa. Lopulta vihreiden päättäjien alkuperäinen ajatus laajeni koskettamaan myös lapsia ja vanhempia.

– Ylöjärvellä on osaavia lapsi-, nuoriso- ja sotetyön ammattilaisia, mutta moniin palveluihin on usein valitettavan pitkä jono. Esimerkiksi psykiatrista arviointia ja hoitoa tarjoavan nuorisotiimin aikoja voi joutua odottelemaan joskus pitkään, hän kertoo.

– Kun hätä uhkaa, apua on parasta saada heti. Perhekioskille voi tulla aina, kun tarve iskee.

”Vain taivas on rajana”

Järvinen haluaa kiittää perhekioskin toteutumisesta ennen kaikkea terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahtea. Vuosi sitten Ylöjärven kaupungin palvelukseen astunut Santalahti on Järvisen mukaan ollut aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että vanhaa ideaa kehitettiin edelleen ja palvelu päätettiin perustaa.

– Hän laittoi pyörät lopullisesti pyörimään. Kiitokset kuuluvat myös myötämielisille päättäjille ja hyville yksityisen sektorin yhteistyökumppaneillemme, Järvinen jatkaa.

Perhetyön palvelujohtajan mukaan Ylöjärven valtuutetut ovat olleet kauaskatseisia, kun he ovat antaneet paljon pelimerkkejä lasten ja nuorten hyvinvointityöhön. Perusturvaosastossa tehtiin taannoin suuri organisaatiouudistus, jossa toimintaan tuli paljon muutakin uutta kuin perhekioski.

– Työskentelynsä ovat aloittaneet kaksi uutta koulupsykologia ja kaksi uutta perhetyön työntekijää. Kun moni muu kunta lomauttaa tämän sektorin henkilöstöään, Ylöjärvi palkkasi lisää, Järvinen kehuu.

Uusien vakanssien lisäksi perhetyön resursseja ovat lisänneet myös vanhojen virkojen uudelleenjärjestelyt eri hallintokuntien kesken. Kaiken kaikkiaan Ylöjärven sote-koneiston pitäisi olla nyt varsin hyvässä vedossa.

– Kehittämisen varaa tietysti aina on. Esimerkiksi perhekioskin suhteen on olemassa vielä paljon suunnitelmia, jotka odottavat toteuttamistaan, Järvinen pohtii.

– Mutta jo nyt on syytä pieneen iloon, sillä tällaista matalan kynnyksen palvelua ei ole tarjolla tiettävästi missään muualla Suomessa. Uskon, että vain taivas on rajana siinä, mitä perhekioskista voi tulla, hän hymyilee.

Ylöjärven perhekioski toimii arkisin Kauppakeskus Elossa (Elotie 1). Avoimet ovet -avajaistapahtumaa vietetään torstaina 5. helmikuuta klo 11–16.