Perushelppo mönkkärireitti – ai niinkö?

Harva yritys vie enää henkilöstöään virkistysmatkoille Lappiin – sen sijaan kaivataan elämyksiä ja aktiviteetteja lähiseuduilta. Viitisen vuotta sitten Kari Laarilla oli tämä huomio ja noin kuudenkymmenen hehtaarin tilukset Vahannassa. Laari päätti sitoa langat yhteen: syntyi elämysaktiviteetteja tarjoava Elämyslaari-yritys.

– Ihmiset haluavat nykyisin yhä enemmän ja enemmän kaikenlaisia elämyksiä, Elämyslaarin isäntä Kari Laari toteaa.

Elämysaktiviteetit ovat toistaiseksi olleet Vahannassa sivuelinkeino ratsutilan kyljessä, mutta ylöjärveläisyritys pyrkii vakiinnuttamaan asemansa Pirkanmaan elämyspalveluissa. Sijainti Tampereen kupeessa on vahantalaistilan etu, yrittäjä uskoo.

Vaikka tilukset yritykselle olivat valmiina, laitehankinnat ja rakennustyöt ovat olleet suuria kulueriä. Uusin satsaus on 260-neliöinen kammi, josta tulee kokous- ja illanviettopaikka metsän keskellä.

– Tavoitteenani on vakiinnuttaa paikkani elämysaktiviteettien tuottajana ja ennen kaikkea se, että saan laajan ja vakituisen asiakaskunnan, yrittäjä kertoo.

Ei pelkästään hurjapäille

Laari on pitänyt vaimonsa kanssa Vahannan ratsutilaa parikymmentä vuotta.

– Meillä kävi paljon ulkomaalaisia valmennusleireillä. Toimin heille isäntänä ja tein ruuat, järjestin sauna-iltoja ja muuta. Siitä syntyi ajatus, että voisin perustaa tällaisen oman elämysyrityksen ratsutilan kylkeen.

Nyt Vahannan ratsutilalla kiitävät kauramoottoreiden lisäksi mönkijät, maastoautot ja jäärata-autot. Tilalla sijaitsevan lammen rantaan on rakennettu saunatilat.

Yrityksen tavoitteena on järjestää täyden palvelun elämyspaketteja aktiviteetteineen ja ruokailuineen.

– Voin järjestää esimerkiksi kaivinkoneen käsittelyä, tarkkuus- ja jousiammuntaa, kiipeilyseinää… Kuuntelen aina, mitä asiakkaat haluavat, Laari kertoo.

Asiakkaat tulevat pääosin Tampereen seudun yrityksistä. Elämyspäiviä halutaan esimerkiksi henkilökunnan virkistyspäiviin tai yritysvieraiden kestitsemiseen.

Elämyslaarin asiakkaina ei suinkaan ole vain synnynnäisiä hurjapäitä, vaan monet ovat ensimmäistä kertaa mönkijän tai maastoauton kyydissä.

– Sellainen pieni pelko ja jännitys kuuluu asiaan, mutta mennään tietysti ryhmän tason mukaan, Laari selittää.

Yrittäjyys vaatii kuntoa ja intoa

Vaikka elämyspalveluiden järjestäminen on tällä hetkellä sivutoimista, Laari ei suinkaan pyöritä yritystään vasemmalla kädellä.

– Kyllähän tämä itsellekin harrastus on, mutta kun tulee iso asiakasryhmä, siitä on leikki kaukana. Kaiken pitää osua kohdalleen. On äärimmäisen tärkeää, että järjestettävä ohjelma on laadukasta ja mielekästä. Olen äärimmäisen pedantti sen suhteen.

– Lähtökohtani on se, että täältä lähtevät tyytyväiset asiakkaat.

Yrityksen taustalla kytee perustajan oma intohimo.

– Olen itse aina ollut hurjapää. Jos itsellä ei olisi intoa, niin ei sitä voisi välittää muillekaan. Näen, että se on tällaiselle yrittäjälle välttämättömyys, Laari sanoo.

Homman pyörittäminen vaatii myös yrittäjältä panostusta.

– Jos vetää vaikka kolme mönkijäsafaria putkeen, se on aika fyysistä. Tässä hommassa ei voi olla huonokuntoinen. Se olisi noloa, jos safarin vetäjälle tulee noutaja ennen asiakkaita, Laari sanoo nauraen.

Laari uskoo, että elämyspalveluista voisi tulla jonain päivänä yrittäjän pääelinkeino.

– Miksei! En ole kuitenkaan hampaat irvessä tehnyt tästä pääelinkeinoa. Mutta jos asiakkaita rupeaa riittämään, niin ilman muuta.

Uusi vetonaula louhitaan kallioon

Elämyslaari saa pian uuden vetonaulan: kallioon louhitun kammin. Noin kahden ja puolen sadan neliön suuruisessa rakennuksessa on mahdollisuus järjestää jopa kymmenien henkien ryhmien kokouksia tai illanistujaisia. Siellä voi myös tarvittaessa yöpyä.

– Siitä tulee toiminnan kivijalka, Laari uskoo.

Kallion sisään pystytetyn rakennuksen erikoisuus on luontainen maalämpö: kammi on talvella lämmin ja kesällä viileä. Mallia on nimen mukaisesti otettu saamelaisasumuksista.

Kammin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Urakan on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Laarin mukaan uutuudelle on tullut jo paljon kysyntää asiakkailta.

– Kammi on jotain, mitä lähialueilla ei ole. Uskon, että sillä yritys erottuu positiivisesti.