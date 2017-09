Miau, tavataan liikuntahallilla viikonloppuna

Liikuntahallilla pääsee näkemään viikonloppuna lukuisia erilaisia kissoja. Pirkanmaan rotukissayhdistys järjestää lauantaina ja sunnuntaina ensi kertaa kansainvälisen rotukissanäyttelyn Ylöjärvellä.

Liikuntahallille tulee kaikenlaisia kissoja pääosin Suomesta, mutta myös esimerkiksi Norjasta, Ruotsista, Virosta ja Venäjältä.

Kissanäyttelyyn pääsee kuka tahansa pääsymaksua vastaan.

Näyttely on hyvä tilaisuus päästä tutustumaan erirotuisiin kissoihin, jos vaikka miettii rotuyksilön ottamista ja haluaa tutustua kissoihin ja niiden kasvattajiin.

– Laitamme ötökät näytille ja kerromme miten kissoja pidetään. Jos rotukissat kiinnostavat, tämä on hyvä tilaisuus nähdä niitä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Marika Nyström.

– Kissathan eivät kulje ulkona, kuten rotukoirat, eikä moni tapaa useinkaan rotukissoja.

Kisasta tekee kansainvälisen se, että mukana on vähintään 150 kissaa ja se, että tuomarit tulevat muualtakin kuin Suomesta.

Kissa-agilitya sunnuntaina

Lauantaina kisaa kaksi eri kategoriaa: puolipitkäkarvaiset ja lyhytkarvaiset rotukissat.

Puolipitkäkarvaisiin kissoihin kuuluvat muun muassa norjalaiset metsäkissat ja maine coonit. Lyhytkarvaisiin taas bengalit, burmat ja eurooppalaiskissat.

Sunnuntaina vuorossa ovat muun muassa pyhät birmat ja neljännen kategorian kissat, joita ei ole jaoteltu turkin vaan kropan tyypin mukaan. Tässä kategoriassa nähdään esimerkiksi itämaisia kissoja ja siamilaisia.

Sunnuntaina kissat myös harrastavat agilityä – siis ne yksilöt, jotka siihen suostuvat.

– Kissat tulevat, jos niitä huvittaa. Agility on hauskaa seurattavaa. Rata on pöydillä, ja radalla on erilaisia esteitä.

Kissanäyttely järjestetään 2.–3. syyskuuta kello 10–16.

Kunnon kissaharrastajia

Pirkanmaan rotukissayhdistykseen kuuluvat Marika Nyström ja Merja Lindgren ovat kunnon kissaharrastajia. Nyströmillä on kahdeksan kissaa ja Lindgrenillä seitsemän.

Harrastajat tietävät, että jotkut ihmiset ihmettelevät moista määrää – aivan kuten jotkut ihmettelevät myös kahdeksaa koiraa tai kahdeksaa koiraa yhdessä ja samassa perheessä.

– Toisaalta joku ei pysty hoitamaan edes kahta kissaa kunnolla, sanoo Nyström.

Impulla on kihartuvat korvat

Nyström on tuonut haastatteluun mukaan american curlin edustajan Impun, joka on 11-vuotias.

Imppu on liikuntahallin kahviossa kuin kotonaan. Se kehrää, istuu sohvalla ja liikkuu välillä vähän lähimaastossa.

Impun rotu on kotoisin Kaliforniasta, jossa sen kantaemo syntyi vuonna 1981.

Rodun ominaispiirre löytyy niiden korvista. Korvat ovat tyvestään melko paksut ja rustoiset, ja niiden päät kihartuvat hauskasti.

Rodun edustajat ovat ketteriä, leikkisiä ja kovia kiipeilemään.

– Vanhin kissani on kuin kissamaailman Peter Pan, se ei koskaan kasva aikuiseksi.

Kerran kun yksi Nyströmin kissoista oli kateissa, se löytyi viimein istumasta oven päältä.

Nyström pitää kissojen luonteesta ja siitä, ettei niitä tarvitse aina vielä ulos kävelylle kuten koiria. Innostus kissoihin tulee osittain lapsuuden kodista.

– Lapsuudenkodissani oli koiria, mutta kerran sinne muutti yhtäkkiä eräs kissa, joka päätti, että koirista viis.

Nyt Nyströmillä on ollut 25–30 vuoden aina kotonaan kissoja.

Santtu on hiljainen ja rauhallinen

Merja Lindgrenillä on puolestaan mukanaan persialainen Santtu.

– Persialaiset ovat rauhallisempia ja hiljaisempia kuin nämä, hän sanoo ja silittää Imppua.

– Persialaiset eivät myöskään liiku yhtä paljon kuin american curlit ja ne ovat hitaampia.

Lindgrenillä on ollut persialaisia vuodesta 1976.

Kissanäyttelyissä hän tykkää käydä siksi, että sosiaalisessa tapahtumassa näkee tuttuja.

– Pidän myös kilpailun tuomasta jännityksestä.