Eero sai veljekseen rokkitukan

Kairajärvien esikoinen Eero antoi odottaa tuloaan, mutta nyt perheeseen syntyi myös toinen lapsi. Monessa muussa perheessä lapsia ei ole lainkaan tai heitä on vähemmän: syntyvyys on ollut laskussa muun maan tapaan myös Ylöjärvellä.

Kaksi ja puoli -vuotias Eero käy antamassa pusun pikkuveljelleen Laurille.

Eero on ylpeä isoveli. Mustasukkainen hän on ollut vain harvoin.

Poikien vanhemmillakin on mennyt kuopuksen kanssa hyvin. Kesäkuun puolivälissä syntyneellä Laurilla on ollut aika paljon vatsavaivoja mutta onneksi lähinnä päiväaikaan. Öisin Lauri on herännyt yleensä vain kahdesti syömään.

Se on loistavaa, sillä äiti Anna Kairajärvi aikoo olla poikien kanssa kolmistaan kotona silloin, kun isä Jari Kairajärvi on töissä. Eikä kotona jaksa olla ainoana aikuisena, jos koko ajan vain väsyttää.

Syntyvyys on laskussa

Lapsen saaminen on ihan tavallinen juttu – mutta samalla myös yhä harvinaisempaa.

Suomessa syntyvyys on ollut laskussa viimeiset kuusi vuotta. Viime vuonna Suomessa syntyi noin 52 800 lasta, liki viisi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Myös Ylöjärvellä syntyvyys on laskenut.

Synnyttäjiä arvellaan olevan tänä vuonna noin 350, kun muuten luku on ollut lähellä neljää sataa tai jopa noin 450.

Monet vanhemmat eivät mieti tilastoja päättäessään lapsiluvustaan. Silti olosuhteet voivat vaikuttaa syntyvyyteen.

Perusasiat ovat kunnossa

Kairajärvillä moni asia on hyvin: on töitä, on omistusasunto, on turvaverkkoa.

Anna Kairajärvi työskentelee terveydenhoitajana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) ja on nyt siis äitiyslomalla. Jari Kairajärvi on asentaja ja pääluottamusmies Avant Tecnolla.

Eero ehti olla vuoden päiväkodissa ennen kuin Lauri syntyi mutta jäi sittemmin äidin ja vauvan kanssa kotiin.

Kairajärvet ovat päättäneet, että pojat saavat olla kotona siihen asti, kunnes Lauri on vähintään puolitoista- tai kaksivuotias.

– En halua laittaa alle yksivuotiasta päiväkotiin. Koti on paras paikka niin pienelle, Anna Kairajärvi sanoo.

– Olemme laittaneet rahaa sukanvarteen, että Anna pystyy olemaan kotona, Jari Kairajärvi lisää.

Sopivan kokoinen pitäjä

Kairajärvien arkea auttaa myös se, että sukua asuu lähellä.

Sekä Anna että Jari ovat asuneet pitkään Ylöjärvellä. Anna on paljasjalkainen ylöjärveläinen ja Jarikin melkein. Hän muutti Ylöjärvelle kaksivuotiaana.

Kummallakaan ei ole ollut kunnon syytä muuttaa pois. Työt ovat lähellä, Tampereelle ei ole pitkä matka ja Ylöjärvellä asuu suvun lisäksi kavereita.

– Ja neliöhinnatkin ovat halvemmat kuin esimerkiksi Pirkkalassa. En hingu sitä paitsi keskustaan asumaan. Tykkään asua täällä. Ylöjärvellä pääsee koska tahansa virvelin kanssa rantaan – sen verran maalaispitäjä tämä on, sanoo Jari Kairajärvi.

Niinpä pariskunta alkoi etsiä omistusasuntoa Ylöjärveltä. Sopivaa asuntoa etsittiin pitkään, ja lopulta mieleinen rivitaloasunto löytyi Jannentieltä, melko läheltä muun muassa kaupunginkirjasto Leijaa. Taloyhtiöstä, jossa on paljon leikkikavereita.

– Täällä on paljon poikia. Kymmenessä vuodessa tänne on syntynyt seitsemän poikaa ja vain yksi tyttö, Jari Kairajärvi laskee.

Lapsilla on tekemistä

Kairajärvien mukaan Ylöjärvi on ollut hyvä paikka asua myös lasten näkökulmasta.

– Tosin meillä on kokemusta asiasta vasta kahden ja puolen vuoden ajalta. Ainakin kaupungilla, MLL:lla ja seurakunnalla on aktiivista toimintaa. Voi valita, mitä haluaa harrastaa, sanoo Anna Kairajärvi.

– Tosin en tiedä, onko harrastuksia niin paljon, kun lapset kasvavat, miettii Jari Kairajärvi.

Itkua sietää paremmin

Nyt päivät kotona kuluvat niin, että äiti ja lapset käyvät ainakin aamupäivällä ulkona puistossa, tulevat kotiin syömään ja lapset menevät päiväunille. Keskiviikkoiltaisin Eero menee muskariin, ja kahdesti viikossa hänellä on lisäksi kaupungin kerho aamupäivisin.

Anna Kairajärvi uskoo nauttivansa tällä toisella kertaa kotona olosta enemmän kuin esikoisen kohdalla.

– Silloin kiirehdin töihin. Kotiarki alkoi olla tylsää, enkä saanut siitä paljon irti.

– Nyt on erilainen fiilis. Osaan nauttia enemmän kotona olosta ja vauva-ajasta. Tiedän, millaista arki on, eikä minulla ole kiire. Tiedän myös, että minun pitää ottaa itselleni omaa aikaa: harrastaa ja tavata kavereita.

Muutenkin hän ja puoliso osaavat ottaa nykyään rennommin kuin Eeron ollessa vauva.

– Vauvan itkuakin sietää nyt paremmin, Anna Kairajärvi sanoo.