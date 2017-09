Räikän uusi ilme

Ylöjärveläinen urheilupyhättö Räikän kenttä vihittiin käyttöön sunnuntaina. Kauan odotettu muutos sai nyt myös virallisen silauksensa, kun Ylöjärven kaupunki järjesti juhlalliset seremoniat.

Liikunnantäyteinen Suomi 100 -tapahtuma, Räikän urheilukentän vihkiminen, keräsi paikalle mukavan määrän ylöjärveläisiä. Kun vielä sään haltijakin oli tapahtumaa kohtaan enemmän kuin suosiollinen, ilmassa oli sen kuuluisan suuren urheilujuhlan tuntua.

Tapahtuma käynnistyi arvokkaasti Finlandia-hymnillä. Esittäjänä toimi Mieskuoro Laulajat.

Kentän vihkiäispuheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen. Kunnallisvaikuttaja kiinnitti puheensa aluksi huomionsa liikunnan laajoihin positiivisiin vaikutuksiin.

– Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut viime vuosina. Liikunta on laaja kokonaisuus, jolla on suorat vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kaikilla edellä mainituilla on suuri merkitys kansantaloudelle, Lamminen kiteytti.

Räikän kentän kunnostus on satsaus ylöjärveläisiin laajassa mielessä.

– Se on panostus kuntalaisten hyvinvointiin. Se tarjoaa olosuhteet myös tavoitteelliseen kilpaurheiluun. Tehkäämme työtä sen eteen, että tulevaisuudessa näemme ylöjärveläisen huippu-urheilijan edustamassa maatamme yleisurheilun arvokisoissa.

Liikunnan terveydelliset vaikutukset ovat niin ikään tiedossa.

– Liikunnan vaikutukset yksilön hyvinvointiin ovat kiistattomat. Oppimiskyvyn on todettu parantuvan säännöllisen liikunnan avulla. Liikunta ja urheilu auttavat ihmistä jaksamaan ja sietämään stressiä paremmin.

– Me kaikki tiedämme sen hyvän tunteen, joka tulee liikunnan jälkeen. Se jopa koukuttaa ja saa lähtemään uudelleen lenkille tai rakkaan harrastuksen pariin.

Uusi kenttä mahdollistaa suuremmat kilpailut

Puheensa lopuksi kaupunginvaltuuston keulanainen antoi tunnustusta paikallisille urheiluseuroille liikuntaharrastusten mahdollistajina.

– Liikunta tukee nuorten kasvua, ja sen parista tulleet sosiaaliset suhteet kantavat pitkään, koko loppuelämän. Seuratyö ei ainoastaan vaikuta hetkessä, vaan sen vaikutukset mitataan tulevaisuudessa.

– Uudet huippu-urheilijat jäävät kansakuntamme mieliin ja nostattavat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Kaikista ei kuitenkaan tule huippu-urheilijoita, mutta harrastuksen myötä saadut kokemukset ja liikunnan ilo näkyvät tulevaisuudessa, Lamminen päätti.

Upouudet, entisestään kohentuneet olosuhteet mahdollistavat sen, että Ylöjärven Räikällä voidaan jatkossa kisata entistä isommissa mittelöissä.

– Esimerkiksi viestijuoksun SM-kisat voitaisiin järjestää Räikän kentällä. Sen sijaan Kalevan kisat on liian suuri tapahtuma tänne, Ylöjärven kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää arvioi.

– Yleisurheilun nuorten SM-kisat olisivat aivan passeli kilpailu Ylöjärvellä järjestettäväksi, Tanhuanpää vertaili.

Kisojen järjestäminen riippuu luonnollisesti seuraihmisten aktiivisuudesta.

– Nyt kun uusittu Räikän kenttä on vihitty käyttöön, olosuhteet ovat kunnossa. Niiden taakse ei voi enää piiloutua. Baana on niin sanotusti auki. Joka tapauksessa uskon, että paikalliset seura-aktiivit pystyvät järjestämään Räikän kentällä isojakin kisoja, Tanhuanpää kiteytti.

Vekaraolympialaiset suuressa suosiossa

Vaikka Räikän urheilukenttä olikin pääosassa sunnuntaina, myös sen ympärillä tapahtui.

Yksi vekaraolympialaisten lajeista oli keppihevosratsastus. Laji on saavuttanut suuren suosion lasten keskuudessa.

– Keppareilla ratsastamisessa yhdistyvät sekä hevoset että urheilu. Lajia voidaan harrastaa ilman oikeaa hevosta, ylöjärveläisen ratsastusseuran Goodwill Ridersin seura-aktiivi Sanna Sintonen taustoitti.