Huippu-urheiluun voitaisiin satsata myös Ylöjärvellä

Kuluttaminen on juuri tänään päivän kirosana. Tänään keskiviikkona vietetään maailman ylikulutuspäivää. Eli juuri nyt ihmiset ovat kuluttaneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat.

Me suomalaiset olemme kuitenkin käyttäneet osuutemme jo paljon aiemmin. Suomalaisten ylikulutuspäivä oli jo 3. huhtikuuta. Meiltä meni siis vain reilut kolme kuukautta kuluttaa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Me suomalaiset kulutamme oman osamme noin neljä kuukautta muun maailman keskiarvoajankohtaa aiemmin.

Totuus on vielä karumpi, kun muistaa, että samaan aikaan noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä.

Luonnonvaroja verottavat eniten energiantuotanto, ruoantuotanto sekä liikenne.

Kulutuksen määrä on itse asiassa paljon suurempi ongelma maapallolla kuin väestönkasvu. Tätä mieltä on Väestöliiton asiantuntija, sosiaaliantropologian dosentti Minna Säävälä.

– Maapallon ongelmat eivät ole heijastusta ihmisten määrästä, vaan kulutustottumuksista ja elämäntavasta, poliittisista ja yhteiskunnallisista oikeuksista ja niiden jakautumisesta, Säävälä sanoi toukokuussa maailma.netin haastattelussa.

Moni ihminen ja yhteiskunta yrittävät toki vaikuttaa kulutuksen aiheuttamien kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toistaiseksi kuitenkin jatkuva kulutuksen kasvu syö ponnistelujen hyödyt.

– Meidän pitäisi moninkertaistaa kykymme tehdä ympäristön kannalta parempia valintoja ja kuluttaa kestävämmin, sanoo puolestaan Suomen WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Myös me täällä Ylöjärvellä voimme miettiä kulutustamme. Toki asiassa on ristiriitaisia piirteitä, kun samalla meidän pitäisi tukea yrittäjyyttä ja talouskasvua nimenomaan kuluttamalla. Pitää kuitenkin muistaa, että paikallisen tuotannon tukeminen on aina paljon ympäristöystävällisempää kuin ulkomaisten tuotteiden hankkiminen.

Jokainen meistä voi miettiä ainakin sitä, miten voisi suunnata omaa kulutustaan nykyistä järkevämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi vastuullisesti tuotettujen lähiruokien suosiminen on iso askel oikeaan suuntaan.

Ylikulutuksen seuraukset eivät näy useinkaan meidän arjessamme vaan maailman köyhimpien ihmisten ympäristössä. Jokainen ylöjärveläinen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa maailman luonnon ja myös ihmisten hyvinvointiin.