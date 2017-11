Asuntolainojen kysyntä kasvanut Ylöjärvellä

Kuluttajien luottamus talouden nousuun on tuonut vipinää asuntolainamarkkinoille. Lainojen kysyntä on kasvanut tämän vuoden aikana merkittävästi ja kysytyt lainasummat ovat aiempaa isompia.

– Valmistelemme viikoittain luottoja sekä henkilö- että yritysasiakkaille, Aito Säästöpankin Ylöjärven konttorin pankinjohtaja Riitta Iiponen kertoo.

Hän sanoo huomanneensa selvän muutoksen ihmisten ajattelutavassa.

– Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on vahva merkki noususta. Minulla on sellainen tunne, että talouskasvu on nyt voimakasta. Myös yrittäjien keskuudessa on varsin myönteinen ilmapiiri, Iiponen sanoo.

Sijainti ratkaisee paljon

Asuntoa etsivät ihmiset ovat ymmärtäneet asunnon sijainnin merkityksen. Ja hyvällä paikalla sijaitseva asunto maksaa enemmän kuin esimerkiksi haja-asutusalueella seisova talo.

– Hinnassa puhutaan ihan eri suuruusluokasta, kun verrataan Kurun perukoilla sijaitsevaa asuntoa esimerkiksi Asuntilassa tai Metsäkylässä olevaan asuntoon. Tänä päivänä ihmiset miettivät, mistä asunto kannattaa hankkia, Riitta Iiponen kertoo.

Lainanhakijat vertailevat ahkerasti eri pankkien tarjouksia. Aina kuitenkaan lainan hinta ei ole kaikkein ratkaisevin tekijä.

– Arvokysymykset ovat lisääntyneet. Hyvän lainatarjouksen lisäksi asiakaskokemus ratkaisee. Ihmiset asioivat mielellään oman kotikylän lähipankissa, Iiponen toteaa.

Korot nousevat jossain vaiheessa

Jo pitkään korkotaso on ollut lainan ottajille varsin houkutteleva. Korot ovat erittäin alhaalla, mutta aina näin ei tule olemaan.

– Ei kannata tuudittautua siihen, että lainan takaisinmaksuerät pysyvät aina samanlaisina. Kun korot väistämättä joskus nousevat, se vaikuttaa vääjäämättä kuukausieriin, Iiponen muistuttaa.

Hän kehottaa ihmisiä opettelemaan säästämään tilanteessa kuin tilanteessa.

– On ehdottoman tärkeä pitää puskuria omassa taloudessa. Nykyään lainanhakija tarvitsee aina reaalivakuuden. Enää pelkät henkilötakaukset eivät riitä. Ja sen voi sanoa, että yleisesti ihmisillä on liian vähän omarahoitusta.

Kun korot ovat alhaalla niin talletuksille ei juurikaan saa tuottoa. Sen sijaan esimerkiksi rahastosäästäminen on hyvä vaihtoehto.

– Meidänkin pankin rahastojen tuotot ovat tosi mukavia. Kannattaa sijoittaa joka kuukausi jonkinlainen summa, Iiponen neuvoo.

Häntä huolestuttaa joidenkin ihmisten kulutustottumukset.

– On tietysti hyvä, että kulutetaan. Se pitää talouden rattaat pyörimässä. Mutta pikavipit ovat erittäin huolestuttavia. Niitä ei ole suitsittu ja säännöstelty niin kuin esimerkiksi asuntolainoja. Ihmisillä saattaa olla samaan aikaan useita pikavippejä, ja se on vaarallista, Iiponen pohtii.

Onnistunut alkuvuosi

Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä lähes 2 000 uudella asiakkaalla vuoden alusta kesäkuun loppuun kestäneella jaksolla. Pankilla on nyt lähes 46 000 asiakasta.

– Ylöjärven konttori on saanut hyvän siivun tästä kasvusta. Käytännössä saamme Ylöjärvellä jokaisena pankkipäivänä yhden uuden asiakkaan, Riitta Iiponen kiittelee.

Aito Säästöpankin luotonannon kokonaismäärä kipusi 635 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavana aikana sama summa oli 584,8 miljoonaa euroa.

Pankki teki tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,6 miljoonan liikevoiton. Voitto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattua 32 prosenttia.