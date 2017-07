Leppäkosken Sähköltä rahaa kasvuyritysrahastoon

Kuluttaja pitää sähköä kovin arkisena ja epäkiinnostavana asiana. Energiayhtiöiden arki ei puolestaan ole tyyntä eikä tylsää. Sähkömarkkinoilla käy suorastaan tulinen kuhina. Pian satavuotias Leppäkosken Sähkö aikoo palvella asiakkaitaan hamassa tulevaisuudessakin. Ylöjärvelläkin operoivassa yhtiössä toivotaan toimialalle selkeitä pelisääntöjä ja tolkkukäyttäytymistä. Tiukka kilpailu ajaa jotkin alan toimijat kyseenalaisiin konsteihin.

Leppäkosken Energia Oy:n entinen myyntijohtaja Mika Laatu ja hänen työnsä seuraaja Juha Koskela sanovat, että Suomessa on parhaillaan käynnissä energiayhtiöiden pudotuspeli.

S2B Energia Oy:n toimitusjohtajana syyskuun alkupuolella aloittanut Laatu ja Leppäkosken Energia Oy:n uudeksi myyntijohtajaksi hiljan kutsuttu Koskela perustelevat kantaansa sillä, että liian moni toimialan noin sadasta yhtiöstä toimii pahasti tappiollisesti.

– Useiden yhtiöiden tulokset ovat olleet pakkasella jo monen viime vuoden ajan, miehet lisäävät.

– Sairaan tilanteen kruunaa se, että moni toimija pitää sähkönmyyntihintaansa kohtuuttoman alhaisena ja siten häiriköi markkinaa, he kertovat.

Laatu ja Koskela toivovatkin, että energia-ala tervehtyisi mahdollisimman ripeästi.

– Alamme arkea on se, että uusia toimijoita ilmestyy koko ajan lisää. Jokaisella tulijalla ei ole puhtaat jauhot pussissa, vaan moni aloittaa ja lopettaa toimintansa, he herättelevät.

– Toimialallemme on pesiytynyt pelottavan paljon huonoja käytäntöjä, jotka pahimmillaan murentavat kaikkien toimijoiden uskottavuutta ja luotettavuutta, miehet harmittelevat.

Asiakas on paljon vartijana

Liian moni asiakas on kohdannut harhaanjohtavaa markkinointia niin jonkin kauppakeskuksen aulassa kuin puhelinmyynnissäkin.

Mika Laadun ja Juha Koskelan mielestä kuluttajien tikun kärkeen nostamat epäkorrektit esimerkit eivät ole kunniaksi energia-alalle.

– Onneksi viranomaiset ovat tarttuneet ilmenneisiin ongelmiin sekä epäkohtiin. Hyvässä lykyssä sähkönmyynti puhelimitse kielletään samalla tavalla kuin puhelinliittymien puhelinmyynnille laitettiin taannoin piste, he sanovat.

Laatu ja Koskela muistuttavat, että asiakas on paljon vartijana energiasopimusta solmiessaan.

– Kuluttajan on huomioitava tukku pieniä yksityiskohtia. Asiakkaan on hallittava kokonaisuus, joka muodostuu toinen toistaan kimurantimmista seikoista. Jokin mieleenpainuva numero ei olekaan koko kakun hinta vaan korvaus jostakin tietystä asiasta, miehet avaavat.

Mika Laadulla ja Juha Koskelalla on kaksi hyvää neuvoa jokaiselle energiasopimuksen laatijalle:

– Lukekaa sopimukset tarkkaan, pienikokoisia tekstejä myöten. Hankkikaa varmuus lopullisesta hintalapusta.

– Jos asiat eivät jäsenny omassa mielessänne, soittakaa vaikka nykyiselle sähköyhteistyökumppanille ja kysykää todellisia eroja olevan sopimuksen ja tarjotun diilin välillä, he opastavat.

Edelläkävijänä toimialalla

– Mikä ihmeen S2B Energia Oy? moni päivittelee Mika Laadun uutta työnantajaa.

Kyseessä on uudenlainen energia-alan palveluyritys, jonka asiakaskuntaan kuuluu valo-, vesi-, lämpö- ja energiayhtiöt.

– Kun oivalsimme tällaisen palvelualan toimijan tarpeen, panimme heti tuulemaan. Moni energiayhtiö on jo kiitellyt Leppäkosken Sähkön innovatiivisuutta, Laatu kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan S2B Energian toimintakonsepti on poikkeuksellisen mielenkiintoinen.

– Meidän roolimme ei ole näkyä eikä kuulua suurelle yleisölle, Laatu korostaa.

– Olemme asiakasyrityksiemme näköisiä ja oloisia. Tehtävämme on huolehtia esimerkiksi asiakaspalvelutoimeksiantajiemme puolesta niin kiitettävästi, että isäntäyritys saa vain myönteistä palautetta, hän kertoo.

Mika Laatu sanoo, että Leppäkosken Sähkö tarttui mahdollisuuteensa, koska yrityksen johto oivalsi, että monet energia-alan pienet toimijat säilyttävät elinvoimaisuutensa, kun ne pystyvät ulkoistamaan asiakaspalvelun sen asiantuntevasti hoitavalle taholle.