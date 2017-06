Pisteitä paperille

Ylöjärven kirjaston kirjavinkkaustuokiot kouluissa virittävät lukuintoa ja tutustuttavat kirjaston antiin. Kouluille ne ovat antoisa lisä.

Liam jättää koulun kesken ja alkaa etsiä töitä. Käy tuuri: hän saa hyttipojan pestin. Mutta onni on suhteellinen käsite. Laiva on Titanic.

Moisin kutkuttavin sanankääntein kirjavinkkari Matti Karjalainen mehustelee Time Riders -romaanin lähtökohdilla, ja luokallinen oppilaita kuuntelee aloilleen nauliintuneena. Kohta Karjalainen lukee kirjasta sitaatin. ”Sanohan Liam O’Connor, tahtoisitko sinä kuitenkin elää?”

Vinkkari pitää pienen dramaattisen tauon ja jatkaa taas omin sanoin tarinasta, johon solmiutuu eri aikatasoja ja useita nuoria. Lopuksi hän vihjaa koukuttavasti:

– Nuoret kantavat harteillaan koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Sitten pinosta nousee seuraava kirja.

Tarinallisuus puree

Karjalainen on vieraisilla Moision koulussa jakamassa kahdeksasluokkalaisille kirjavinkkejä.

Ylöjärven kirjaston koululaiskirjavinkkausten tarkoitus on innostaa nuoria lukemaan, etenkin kun nuorten lukuinnon vähenemisestä kannetaan huolta.

Vinkkausta järjestetään toki muuallakin Suomessa, ja kunkin vinkkarin tyyli on omansa. On kuvaa, musiikkia, videota, on näytelmällisyyttä… Karjalaisen ote on tarinallinen.

Hän kertoo juonenkäänteistä, lukee pätkiä, heijastelee tarinaa nuorten elämään tai vaikka tuttuihin elokuviin. Oppilaat Tiitus Tuuli ja Anssi Lampinen pitävät tästä. Vaikkapa videolta tullut vinkki olisi jäänyt etäiseksi ja tylsistyttänyt.

– Nyt oli kontakti henkilöön, joka puhui, Lampinen tuumii tuokion jälkeen.

Opettaja Kia Kekki arvelee, että diginuorille puhuva ote lienee mieluisaa vaihtelua:

– On kiva, kun joku luottaa pelkkään äänen voimaan. Tarinointi luo keskittymistä. Saa istua ja kuunnella.

Poikiin upposi myös Karjalaisen tapa kertoa jotain paljastamatta silti kaikkea, herättää houkutus tarttua kirjaan.

– Pääsi vähän kuin sisälle kirjaan, Lampinen sanoo, ja Tuuli jatkaa:

– Muttei liikaa. Jäi avoimia kohtia.

Vierailulla Karjalainen käy läpi kymmenkunta kirjaa, vähän jotain jokaiseen makuun. Mukanaan hänellä on kuitenkin varaksi isompi satsi.

– Valikoin kirjoja oman fiilikseni mukaan ja ryhmää tarkkaillen.

Ulkopuolista apua ja tutustuttamista

Vinkkauksilla tehdään myös kirjastoa tutuksi.

– Ehkä kynnys mennä kirjastoon on matalampi, kun on jotain kontaktia sinne, opettaja toteaa.

– Ja on kirjastomaailmassa nouseva trendi, että mennään sinne, missä ihmiset ovat, Karjalainen toteaa jalkautumisesta.

Tarkoitus on myös tutustuttaa koululaisia kirjallisuuskenttään.

– Minulla ei välttämättä ole juuri uusinta tietämystä, vaikka ilmestyviä kirjoja seuraankin, Kekki toteaa.

Ulkopuolinen lisäkäsi on muutenkin iso apu.

– Kaiken opetustyön ohella menisi hirveästi aikaa, että saisin kokoon tunnin kirjoista.

Poikien ja open mukaan vieras kasvo tuo myös innostavaa vaihtelua kouluarkeen ja herkistää kuuntelemaan eri korvalla kuin tuttua, opettajan roolissa olevaa luotsia kuunnellaan.

Kouluvinkkarit ovat Ylöjärven kirjastollekin ulkopuolisia ammattilaisia. Se on iso apu, kun aikaresursseista on pulaa.

Hyvä apu laskevaan intoon

Vinkkari, opettaja ja vinkkauksia koordinoiva erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Rojola allekirjoittavat osin huolen nuorten lukemisesta.

Lukuinto on heistä jonkin verran laskussa, kun muut asiat kilpailevat nykynuorten ajasta. He katsovat myös lukemisen tavan muuttuneen selailevammaksi ja lyhyitä tekstejä suosivammaksi.

– Lukeminen rikastuttaa ilmaisua ja ajattelua sekä lisää ymmärrystä. Omalla ajallaan lukeva nuori hallitsee jopa 70 000 sanaa ja nuori, joka ei lue, vain runsaat 15 000 sanaa, Rojola viittaa erääseen arvioon.

Toisaalta kolmikko muistuttaa, että on myös lukuintoisia nuoria.

Kolmikko ja pojat näkevät vinkkauksella vaikutusta, vaikkei se intoa toki mullista. Se on poikinut kirjastoon kirjavarauksia ja auttanut nuoria äikän lukuvalinnoissa. Tuuli ei keksi parempaakaan keinoa, ja vaikka Lampinen lukee muutenkin paljon ja saa vinkkejä lukuintoisilta kavereiltaan, koki hänkin vierailusta hyötyä:

– Otin tuosta kolme kirjaa muistiin.