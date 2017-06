Litiumakuille lähtöpotku kierrätykseen

Tällä viikolla lähdetään Vahannan marttojen matkassa jäteasemalle.

Pirkanmaan martat ja Pirkanmaan Jätehuolto ovat ottaneet missiokseen kierrätysinnostuksen juurruttamisen mahdollisimman moneen pirkanmaalaiseen. Yhteinen kierrätyshanke on käynnissä, ja paikalliset marttayhdistykset ovat juonessa mukana. Ylöjärveltä mukaan valikoitui Vahannan martat.

Yhdistys järjestää ensi keskiviikkona vierailun Ylöjärven jäteasemalle. Vierailu on maksuton ja kaikille avoin. Illan aikana kerrotaan muun muassa, miten lajitellaan oikein ja mihin voi viedä esimerkiksi käytöstä poistetun pölynimurin.

– Aiemmista jäteasemavierailuista on tullut hyvää palautetta. Iso osa osallistujista on ollut naisia, joille jäteasema on ollut ennestään ihan vieras paikka. Moni on hoksannut, että lajittelu ja jäteasemalla asiointi ovatkin ihan helppoa hommaa, kertoo kierrätyshankkeen koordinaattori Heidi Ovaska.

Juuri se on hankkeen tarkoitus: saada ihmiset hoksaamaan, että kuka tahansa voi kipaista jäteasemalla viemässä kodin vaarallisia jätteitä ja vaikkapa vanhoja loisteputkia. Suuri osa suomalaisista jo lajittelee paperit ja kartongit ja moni biojätteetkin.

– Martoille kierrättäminen on tärkeä asia. Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu meidän perusideologiaamme, Heidi Ovaska sanoo.

Hän vinkkaa, että kierrättämisestä kannattaa tehdä mahdollisimman helppoa. Se onnistuu, kun kodin roskiskaapista raivaa omat lokerot kaikille lajiteltaville materiaaleille.

– Pahvinkeräyslaatikko voi olla eteisessäkin, jos keittiön tila ei riitä.