Jutun juurta jokaiselle

Kuntavaaliehdokas Katariina Sorvanto (kok.) toivoo tulevaisuuden Ylöjärven olevan yrityksille nykyistäkin houkuttelevampi kaupunki. Siitä pidetään huolta paitsi tonttitarjonnalla myös neuvonnalla, yhteistyöllä, verkostoitumisessa tukemalla ja edunvalvonnalla. Matala veroastekaan ei haittaa.

Elinvoimainen kaupunki tarvitsee yrityksiä, jotka tuovat työpaikkoja ja verotuloja. Yritykset puolestaan tarvitsevat kaupungilta tontteja ja toimitiloja sekä monenlaisia lupa- ja muita palveluita.

Uutena ehdokkaana kaupunginvaltuustoon pyrkivä Katariina Sorvanto sanoo monen asian olevan Ylöjärvellä jo kohdallaan, mutta yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa pitää edelleen kehittää.

– Kaupunki voisi omalta osaltaan esimerkiksi tukea paikallisten yrittäjien verkostoitumista. Kokemuksesta tiedän, että varsinkin uutena tulokkaana on ensiarvoisen tärkeää tutustua toisiin yrittäjiin. Kauppaa alkaa tulla, kun verkosto laajenee, lakimies-yrittäjä Sorvanto vakuuttaa.

– On tärkeää kuunnella kentältä tulevia tarpeita ja toiveita ja järjestää tapahtumia ja palveluita sen mukaan. Yritysvaikutusten arviointiryhmä on hyvä työkalu, mutta palveluiden tarvetta voisi selvittää myös yrittäjäjärjestöjen rivijäsenille suunnatulla kyselyllä.

Kohtuullinen verotus houkuttaa asukkaita

Työnsä puolesta veroasioihin perehtynyt juristi painottaa myös veroprosentin säilyttämistä kohtuullisena. Katariina Sorvanto uskoo, että se on yksi hyvä keino saada hyvät veronmaksajat pysymään kaupungissa ja houkutella uusia.

– Veroprosentin nostaminen ei ole oikea tapa kohentaa kaupungin taloutta. Raha pitää saada riittämään muutenkin, Sorvanto sanoo.

– Kuntien lakisääteiset tehtävät pitää toki hoitaa, mutta vapaaehtoiset pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Myös rakenteellisilla muutoksilla voidaan saada raha riittämään paremmin.

Sorvanto uskoo, että kun kuntaorganisaatio tulevalla vaalikaudella joka tapauksessa menee uusiksi, sitä pystytään myös järkevöittämään. Jokaiselle viralle ja toimelle on oltava todellinen tarve.

Luottamushenkilöiden määrää hän ei vähentäisi, sillä luottamustoimet ovat tärkeitä sekä demokratian toteutumisen että asukkaiden osallistumisinnon kannalta.

– Jos luottamuspestejä yhtäkkiä vähennettäisiin, niihin haluavien, aktiivisten kuntalaisten ja äänestäjienkin määrä voisi huveta, Katariina Sorvanto arvioi.

– Johtamisen ja päätöksenteon kannalta on kuitenkin tärkeää pitää luottamushenkilöiden ja palkattujen virkamiesten roolit erillään. Palkanmaksu luottamushenkilölle voisi sotkea työnjakoa.

Kasvatusvastuu vanhemmilla

13-vuotiaan koululaisen äitinä Katariina Sorvanto on hyvin perehtynyt Ylöjärven koulumaailmaan. Hän sanoo, että täällä moni asia on jo tehty todella hyvin: peruskoulu antaa lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja ammattitaitoinen henkilökunta selviytyy eteen tulevista haasteista hyvin.

– Korostan kodin ja koulun yhteistyötä. Pitää muistaa, että kasvatusvastuu on edelleen vanhemmilla. Emme saa kohtuuttomasti kuormittaa opettajia vaatimalla koulua hoitamaan myös lasten kasvatuksen.

Perheiden viihtymistä paikkakunnalla hän edistäisi huolehtimalla monipuolisesta harrastus- ja kulttuuritarjonnasta. Näissä veroeurot saadaan riittämään, kun tehdään yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden vapaaehtoisten kanssa.

– Mitä monipuolisempi harrastustarjonta meillä on omasta takaa, sen helpompi on valita asuinpaikaksi Ylöjärvi. Jalkapallohalli olisi hyvä lisä nykyisiin palveluihin.

Sorvannon neljäs vaaliteema on kaupungin henkilöstön hyvä johtaminen ja esimiestaitojen kehittäminen. Kun kaupungin organisaatiossa työskentelevät voivat hyvin, he hoitavat työnsä hyvin ja niin asukkaat kuin yrityksetkin saavat hyvää palvelua.

Kokemusta Espoon valtuustosta

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon puoliso on Ylöjärven politiikassa uusi tulokas. Perheen edellisellä asuinpaikkakunnalla Espoossa hän toimi muun muassa varavaltuutettuna.

– Vaikuttaminen ja yhteisten asioiden hoitoon osallistuminen on minulle luontevaa sekä perheen että lapsen koulun ja harrastusten kautta, Katariina Sorvanto sanoo.

– Olen tosi iloinen siitä, että olen Ylöjärvellä päässyt näin nopeasti mukaan kuvioihin. Oma aktiivisuus auttaa, ja Ylöjärvelle kotiutuminen on ollut helppoa myös eteläpohjalaisten juurieni ansiosta: täällä asuu paljon Pohjanmaalta tulleita, ja toimintakulttuuri on tuntunut tutulta.

Kaupungin ylimmän virkamiehen puoliso vakuuttaa, ettei hänen valitsemisensa kaupunginvaltuustoon pönkittäisi virkamiesvaltaa.

– Meillä on mieheni kanssa toki yhteinen arvomaailma, mutta monesti olemme asioista myös eri mieltä. Luottamushenkilönä ajattelen kyllä itsenäisesti, Katariina Sorvanto lupaa.