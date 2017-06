Muru-kahvilasta saa omatekoista jäätelöä

Julia Vattula ja Seela Nissinen saivat ensimmäisen kunnon kesätyöpaikan kahvilasta, jossa he myyvät ainakin heinäkuun ajan karkkia, jäätelöä, juomia ja panineja.

Julia Vattula ottaa pakkasesta muoviastian, avaa kannen ja pyörittelee rasian sisältä paljastuvasta jäätelöstä pallon.

Vattulan ja hänen ystävänsä Seela Nissisen itse tekemän jäätelön makuna on minttu-Oreo. Jäätelön seassa on reilusti mintunmakuisen Oreo-keksin paloja.

Lukiolaistytöt tykkäävät tehdä jäätelöitä ja tehtailla uusia makuja.

Tällä hetkellä heidän kesäkahvilastaan saa minttukekseillä maustetun kesäherkun lisäksi ainakin Mariannen ja Turkinpippurin makuista jäätelöä.

– Maut vaihtelevat toiveiden mukaan, tytöt sanovat.

– Ajattelimme myös, että omatekoisen jäätelön avulla voisimme erottua muista kahviloista, Seela Nissinen miettii.

Auki ehkä elokuussakin

Lukiolaiset pyörittävät Räikän rannassa kesäkahvila Murua ainakin heinäkuun loppuun. Tosin jos säät sallivat ja jos asiakkaita riittää, kahvila saattaa olla auki vielä elokuussakin. Jäätelön lisäksi kahvilasta saa esimerkiksi juomia, kahvia, sipsiä, karkkia ja panineja sekä ihan tavallista kaupan jäätelöä,

vaikka itse tehdyllä jäätelöllä onkin faninsa.

– Kaikki ovat kehuneet jäätelöämme, ja eräs asiakas sanoi, että se oli parasta jäätelöä, mitä hän on syönyt, Vattula sanoo.

Aukioloaika vaihtelee

Jos sää on hyvä, kahvila on auki noin kymmenestä tai kahdestatoista noin kuuteen tai yhdeksään asti illalla. Aika lailla sen mukaan, miten asiakkaita liikkuu.

– Asiakkaita on käynyt nyt eniten noin puolenpäivän aikaan ja illalla.

Kenties hieman yllättäen suurin osa asiakkaista on ollut vanhoja ihmisiä, jotka ovat tulleet lähistölle pesemään mattoja tai jotka ovat olleet kävelyllä. Lapsiakin on riittänyt, mutta nuoret ovat olleet vähissä.

Raha menee säästöön

Kesäkahvilan pito on Vattulan ja Nissisen ensimmäinen kunnon kesätyö.

17-vuotiaat lukiolaiset ovat jäseninä Koulutuskeskus Valon omassa osuuskunnassa, mikä mahdollisti kahvilan pidon. Muitakin nuoria pitäjiä kahvilalle olisi ollut, mutta tytöillä kävi säkä.

Tytöt eivät osaa vielä arvioida, paljonko he tekevät kesätyöllään rahaa, koska näin alussa menojakin on ollut runsaasti. Sen he kuitenkin tietävät, että rahat menevät säästöön.

– Autoa, asuntoa, matkailua ja kaikkea pientä varten, tytöt luettelevat.