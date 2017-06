”Loppu hyvin, kaikki hyvin”

Ylöjärven historian ensimmäinen urheilugaala ei jättänyt kaupungintalolla ketään kylmäksi. Tunnelma oli juhlava mutta rento ja lämmin. Omien seurojensa verryttelyasuihin pukeutuneet urheilijat ja seuratoimijat saivat ansaitsemaansa suitsutusta.

Ylöjärven kaupungin vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja kertoi tilaisuuden aluksi, että ajatus urheilugaalasta heräsi viime vuoden aikana.

– Ajattelimme kaupungin taholla, että tähän kaupunkiin tarvitaan urheilugaala, johon kootaan kaikki urheilualan toimijat. Keskiössä on yhdistyskenttä, mutta mukana ovat myös yhdistystoimijat, kaupungin päättäjät sekä median edustajat. On urheiluväen aika nostaa omaa häntäänsä ja pitää meteliä itsestään, Yli-Pihlaja taustoitti.

Jokainen voi auttaa liikkumaan

Ylöjärven seuraparlamentin puheenjohtaja Timo Halttula muistutti tilaisuudessa erityisesti liikunnallisen esimerkin voimasta. Hänen mukaansa liikkumaan tottuneilla on erinomainen mahdollisuus auttaa niitä, jotka eivät kovin paljon liiku.

– Voimme yrittää vaikuttaa ja laskee kynnystä liikuntaan. Voimme siis pyytää vähemmän liikkuva kaveri mukaan liikkumaan, Halttula sanoi.

Hän muistutti, että ystävän auttaminen tekee onnelliseksi sen, joka auttaa ja sen, joka saa apua.

– Mitä seuraisi, jos kaikki meistä liikkuvista ihmisistä pyytäisi kerran viikossa kaverin mukaan? Sillä hetkellä liikunnan kokonaismäärä kaksinkertaistuu, Halttula totesi pysäyttävästi.

Voittajilta videotervehdys

Urheilugaalassa palkittiin menestyjiä viidessä eri kategoriassa.

Ylöjärven vuoden urheilijoiksi valittiin joukkuevoimistelijat Venla Niemenmaa ja Emmi Nikkilä. He voimistelevat Tampereen Voimistelijoiden Minetit-joukkueessa.

Niemenmaa ja Nikkilä voittivat viime vuonna Minettien kanssa MM-hopeaa, EM-kultaa ja SM-kultaa. Lisäksi maailmancupista tuli vielä hopeamitali.

Niemenmaa ja Nikkilä eivät päässeet urheilugaalaan vastaanottamaan palkintoaan, mutta voimistelijat kiittivät videotervehdyksen välityksellä Ylöjärven kaupunkia saamastaan tunnustuksesta.

Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin seiväshyppääjä Urho Kujanpää. Tampereen Pyrintöä edustava Kujanpää voitti viime vuonna 19-vuotiaiden seiväshypyn SM-kultaa sekä ulkoradalla että hallissa. Lisäksi Kujanpää nappasi 19-vuotiaiden pohjoismaiden mestaruuden.

– Kiitoksia kaupungille palkinnosta ja kiitos myös tukijoukoille, ennen kaikkea isälle, Kujanpää sanoi.

Hän kertoi olevansa tyytyväinen erityisesti siitä, että Räikän keskusurheilukentälle tulee remontin myötä seiväshyppypaikka.

– Eiköhän me sitten saada kenttäennätyksiin vähän nykyistä parempia seivästuloksia, Kujanpää nauratti gaalayleisöä.

Hämmentyneitä palkittuja

Vuoden joukkueeksi valittiin Ylöjärven Iskun Valo-joukkue. Se voitti viime vuonna joukkuevoimistelussa kaksi 14–16-vuotiaiden TUL:n piirinmestaruutta sekä sai pronssia Sydän-Suomen aluemestaruuskisoissa. Lisäksi yhdeksän ahkeran voimistelijan muodostama Valo oli voimisteluliiton mestaruuskisoissa kuudes.

Vuoden seuratoimijan palkinnon kävi pokkaamassa Kurun Ryhdin Petri Alanen, joka vastaa seuransa painijaoston toiminnasta.

Kurun Ryhti on ainoa ylöjärveläisseura, jonka lajivalikoimaan paini kuuluu. Seuran marraspaineihin osallistuu jopa 90 painijaa. Kurun Ryhti on lisäksi saanut neljä urheilijaa SM-kisoihin, joista on tullut hyvää menestystä.

– Palkinto on aika hämmentävä. Ihmettelen, miksi ihmeessä juuri minut valittiin meidän seuraporukasta. Kiitos paljon joka tapauksessa, Petri Alanen sanoi selvästi tyytyväisenä.

Vuoden teko -palkinto ojennettiin Ylöjärven Taekwon-Do Centerille soveltavan taekwon-do-harrastuksen mahdollistamisesta.

Soveltava taekwon-do on suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Soveltavan ryhmän perustivat taekwon-do-harrastajat Päivi Anttila ja Ulla Metsänen.

– Olemme aika hämmentyneitä tästä palkinnosta. Kiitos meidän seurajohdolle, jotka lähtivät mukaan meidän hulluun ideaan. Nyt meillä on siellä kymmenen hengen harrastajaryhmä toimimassa, Päivi Anttila kertoi.

Urheilugaalassa palkittiin myös muita viime vuoden aikana menestyneitä urheilijoita stipendeillä.

Muut palkitut olivat motocrosskuljettaja Jere Haavisto, meloja Jeremy Hakala, nyrkkeilijä Joonas Helin, voimanostaja Teemu Hällfors, yleisurheilija Olivia Mäkinen, joukkuevoimistelija Jasmine Niemelä, hiihtäjä Antti Ojansivu, karatekat Miikka ja Miska Salonen, painonnostaja Jutta Selin, ratsastaja Pinja Setälä, jalkapalloilija Rosa-Maria Siren, keilaaja Santtu Tahvanainen, lentopalloilija Ilari Toimela sekä yleisurheilija Valtteri Toimela.

Lisäksi Ylöjärven Pallo jakoi tilaisuudessa Pauli Hepo-oja -rahaston stipendin 17-vuotiaalle ratsastajalle Suvi Järvelle, joka edustaa Ylöjärven Ratsastajia.