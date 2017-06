Poliitikon isänmaa tuli viimeksi ruodittua. Se on siis hänen oma etunsa. Muu on sanahelinää. Arkisessa puheessa toistuu silloin tällöin termi istuva kansanedustaja. Valtakunnan politiikan keskustelusta löytyy onneksi selitys tälle instituutiolle.

Nyt täytyy erikseen onnitella kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimoa rohkeudesta. Hänen kynänsä on terävä. Sekä keskustan että kokoomuksen eduskuntaryhmissä on varmasti ollut kritiikkiä siitä, että miksi uusi pienehkö eduskuntaryhmä saa saman verran ministereitä kuin sen edeltäjä. Mustan auton takapenkille kun olisi varmasti löytynyt täytettä omasta takaa.

Harkimo paljastaa blogissaan päätöksenteon periaatteet. Puolueen puheenjohtaja avustajineen tekee kaikki merkittävät päätökset. Sen jälkeen tietoa aletaan jakaa muille ministereille ja eduskuntaryhmän puheenjohtajistolle. Pahnanpohjimmaisena ovat sitten rivikansanedustajat.

Tästä teen itse sen päätelmän, että istuvan kansanedustajan tehtäväksi jää äänestysnapin painaminen. Hämeenkyrön entinen kunnanjohtaja on sanonut ryhmäkuria länsimaisen demokratian perustaksi. Monet kansanedustajien johtamat tilaisuudet Helsingissä ovat päättyneet siihen, että on todettu äänestysten kutsuvan.

Demokratiaan kannattaa uskoa. Lähtökohtaisesti kansanedustajiksi valikoituu sujuvasanaisia ihmisiä. Uskon heillä olevan oikeasti todella paljon omia ajatuksia yhteisten asioidemme hoitamiseksi. Lisäksi ahkerat edustajat kiertävät kenttää todella paljon. Tällöin he saavat palautetta ja ideoita suomalaisilta ympäri maata. Mikäli tämä henkinen potentiaali ei pääse eduskunnassa esille, niin se on resurssien tuhlausta.

Eduskunnassa ryhmäkokous lienee vain tunnin mittainen ja pääsääntöisesti kerran viikossa pidettävä. Paperit on jaettu etukäteen pöydille. Keskustelulle tuskin jää paljon aikaa. Henkilökohtaisesti ihmettelen, mitä esimerkiksi puoluesihteeri tekee ryhmäkokouksissa. Kansanedustajat ovat äänestäjien valitsemia. Ilkeiden juttujen mukaan jopa kansanedustajien mielipidekirjoitusten aiheet on pontevasti rajattu.

Puolueen puheenjohtajan avustajat ovat siis keskeisiä vaikuttajia. Kuka heidät valitsee? Keitä he ovat? Ja mitkä ovat heidän taustalla olevat vaikuttimensa? Koulutustaso avustajilla ainakin on kirjavaa. Vaikka kritiikkiä on mutkan kautta tullut, niin toistan ehdotukseni kansanedustajien määrän tuplaamisesta.

Se nyt voi äkkiseltään kuulostaa kamalalta. Haluatko lukea paikallislehdestä kansanedustajan itsensä kirjoittamia mielipidekirjoituksia vai hänen avustajansa tekemiä? Jos kansanedustajia on enemmän, voidaan sujuvasti kaikki avustajien vakanssit lopettaa. Tällöin kaikki vaikuttajat tulevat demokraattisen kontrollin alle.

