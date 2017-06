Vähän karvaisempi kesäleiri

Monen nuoren mielestä pelkkä kulttuuri-sana on takuu tylsyydestä. Yhdeksännen kerran Pirkanmaalla järjestettävillä nuorten kulttuuriviikoilla tätä ennakkoluuloa karsitaan varsin pontevasti.

Koko marraskuun kestävässä Kult Tour -tapahtumassa nuoret saavat tehdä itsensä näkyväksi ja nauttia muiden nuorten tekemästä kulttuurista.

– Haluamme tuoda esiin, ettei kulttuuri todellakaan ole aina sitä, että istutaan jähmettyneitä teatterin tai baletin penkissä katsomassa esitystä. Haluamme antaa nuorille vapauden tehdä heitä kiinnostavia kulttuuriasioita. Ne asiat voivat olla oikeastaan lähes mitä tahansa, kulttuurisesta nuorisotyöstä Ylöjärvellä vastaava nuoriso-ohjaaja Anu Utter sanoo.

Jos nuori on kiinnostunut esimerkiksi tanssista, teatterista, sirkuksesta, kädentaidoista, valokuvaamisesta, taidenäyttelyistä, erilaisista tapahtumista tai muista kulttuurijutuista, hänelle löytyy taatusti tekemistä ja katselemista kulttuuriviikkojen tempauksissa.

– On tärkeää, että nuoret pääsevät toteuttamaan itseään – annetaan vapaus tehdä ilman maksuja ja ilman, että tarvitsisi osata jotain etukäteen. Haluamme vain tarjota nuorille ilmaisukanavan, Anu Utter kiteyttää.

Jakkara pääosassa Olkassa

Kult Tour -tapahtuman tavoite on madaltaa nuorille kynnystä osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

– Haluamme, ettei kulttuuri-sana pelota. Tuomme kulttuurin sinne, missä nuoret ovat. Kulttuuri pitää saada helposti lähestyttäväksi, nuorten kulttuuriviikkojaYlöjärvellä koordinoiva Utter sanoo.

Nuorten kulttuuriviikkojen valmistelu alkoi jo keväällä. Valmistelua on tehty seutukunnallisessa työryhmässä, joka kokoontuu ympäri vuoden.

Anu Utter pitää Ylöjärvellä lankoja käsissään, mutta mukana valmistelussa on ollut tietenkin myös koko nuorisopalvelujen väki. Tekemistä on riittänyt kaikilla Ylöjärven nuorisotiloilla.

– Olemme pyrkineet kartoittamaan, mitkä asiat nuoria kiinnostavat. Myös nuoret ovat itse saaneet olla valmistelussa mukana. Esimerkiksi nuorten teatteriryhmä Jakkara sai tehdä mainosvideot koko Kult Tour -tapahtumalle, Utter kertoo.

Jakkaralaiset saivat itse miettiä mainosvideoiden sisällön ja tehdä kuvakäsikirjoituksia. Mainosvideoiden tavoitteena on ollut kertoa muille nuorille kulttuuriviikoista. Videot ovat nähtävillä Nuorten Tampere -Youtubekanavalla.

– Olemme aina olleet vähän jäljessä somejutuissa, mutta nyt olemme satsanneet niihinkin entistä enemmän. Tällä kertaa Kult Tourilla on jopa Instagramtili, joten olemme voineet tuoda kulttuuriviikkoja esille monen eri kanavan avulla, Utter kertoo.

Näyttelyitä ja yllätyksiä

Nuorten kulttuuriviikoilla tapahtumia riittää. Marraskuussa tapahtuu jotain joka päivä ainakin jossakin Pirkanmaan kunnassa. Ylöjärvelläkin voi kokea ja nähdä monenlaista nuorten kulttuuria.

Yksi iso osa kulttuuriviikkoja on nuorisotilojen pysyvät näyttelyt.

Nuorisotila Olkassa Soppeenmäessä on esillä valokuvia nuorten teatteri Jakkaran vuosista. Valokuvien aiheena on ystävyyden ja toisen hyväksymisen ylistys.

Yli 13-vuotiaille tarkoitettu Jakkara kokoontuu Olkassa tavallisesti tiistaisin.

Ryhmän toiminta sisältää improvisaatio-, draama- ja kohtausharjoituksia, kehonhallintaa, liikeilmaisua ja mimiikkaa, teatteritekniikkaan tutustumista, ammattiteatterivierailuja, teatterityöpajoja sekä omien näytelmäproduktioiden toteuttamista.

Nuorisotila Anterolla Asuntilassa voi puolestaan tutustua Terveisiä Moisiolta -näyttelyyn.

– Sen ovat koonneet Moision koulun kuvaamataidon oppilaat. Tällä kertaa mukana on ennätysmäärä kuvien tekijöitä, yli 50. Näillä näyttelyillä tuodaan taide sinne, missä nuoret viettävät aikaansa, Anu Utter kertoo.

Yksi mielenkiintoisimmista kulttuuriviikkojen kohteista on varmasti nuorisotila Mokkerolla Siivikkalassa nähtävä nuorten tekemä taideinstallaatio.

– Onkin hieno nähdä, mitä kaikkea meidän uusimmalla nuorisotilalla on saatu aikaiseksi, Utter toteaa.

Eräs kohokohta on varmasti myös tiistaina 17. marraskuuta Olkassa järjestettävä Kultti-ilta. Silloin lavalle nousee teatteri Jakkara. Viime vuonna vastaavana iltana nähtiin improvisaatioteatteria. Tänä vuonna Kultti-illan esityksen aiheena ovat monologit.

– Jokainen Jakkaralainen on valinnut itselleen merkityksellisen biisin, jonka pohjalta nuoret ovat kirjoittaneet monologitekstejä, Utter valottaa.

Kirjaa kuuntelemaan

Marraskuun jokaisena maanantain voi puolestaan rauhoittua Olkassa sekä myös nuorisotila Viliksessä Viljakkalassa. Ohjelmassa on silloin ääneenlukupiiri.

– Yksi nuoriso-ohjaajistamme kokeili, mitä tapahtuu, jos yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille lukee ääneen kirjaa. Näistä lukuhetkistä tuli erittäin suosittuja. Tällä hetkellä nuoret saavat kuulla Veikko Huovisen Lentsu-kirjaa, Anu Utter selvittää.

Jokaisella nuorisotilalla on myös seinävärityskirja, jota voi kuka tahansa nuori käydä värittämässä silloin, kun itse haluaa.

Ja tietenkin kulttuuriviikoilla on luvassa myös yllätyksiä, joten ei kannata ihmetellä, jos jossakin päin Ylöjärveä alkaa flash mob. Kyseessä on siis tempaus, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja tekee ennalta sovittuna ajankohtana jotakin odottamatonta.

Innostumista vaikea ennakoida

Nuoriso-ohjaaja Anu Utter pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että kulttuuria tarjotaan erikseen nimenomaan nuorille.

– Monesti nuorilla ei ole käsitystä siitä, mitä kaikkea kulttuuri on. Kulttuuri ei ole pelottava juttu, vaan se on jokapäiväistä olemista ja elämistä. Esimerkiksi jokaisella nuorisotilalla on oma kulttuurinsa, Utter sanoo.

Mutta miten helposti nuoret saadaan innostettua tekemään kulttuuria ja nauttimaan muiden luomasta kulttuurista?

– Sitä on todella hankala ennakoida. Se riippuu päivästä, tilasta ja tapahtumasta. Se, mistä nuoret innostuvat voi olla hyvinkin yllättävä asia. Toisaalta joku pitkään mietitty iso juttu ei välttämättä kiinnosta nuoria lainkaan, Utter kertoo ja jatkaa:

– Itse asiassa olemme aina askeleen jäljessä sitä, mitä nuoret haluavat. Siksi yritämme koko ajan kerätä nuorilta tietoa siitä, mikä heitä juuri nyt kiinnostaa.

Utter toivoo, että nuoret lähtevät kulttuuriviikkojen aikana ennakkoluulottomasti katsomaan, mitä kaikkea on tarjolla.

– Kulttuuriviikoilla nuori voi jopa yllättää itsensä. Kannattaa ajatella, ettei mikään ole mahdotonta.