Repivää ja hupaisaa

Finlayson Art Area on saanut Tampereen kaupungin Vuoden kulttuuriteko -palkinnon – eikä syyttä.

Väinö Linna tarkkailee nimikkoaukionsa uutta stailausta ilme värähtämättä. Tuttujen elementtien – kuten juuri mainitun kirjailijan muotokuvan – lisäksi Finlaysonin alueelle on nyt ryöpsähtänyt rutkasti taidetta. Tehdasalue on herännyt täysillä eloon.

Miina Äkkijyrkän peltinauta Holy Calf pistää ensimmäisenä silmään. Autonromuista hitsattu värikäs hujoppi kuuluu Äkkijyrkän kuuluisaan nautalaumaan, joka on käynyt laiduntamassa eri puolilla Suomea.

Riiko Sakkisen Euroopan rautainen puolustuslinja -installaatio yhdistää rajusti afrikkalaistaustaisten futarien pelipaidat ja piikkilangan. Se on koko taidealueen pysäyttävin teos.

Idean tähän teokseen ja laajempaan näyttelyyn, joka on nyt esillä Serlachius-museoissa Mäntässä, Sakkinen sai viimevuotisella Euroopan-matkallaan. Hän näki, kuinka maanosamme rajat oli monin paikoin suljettu piikkilangalla. Tänne ei noin vain pääse.

Huippu-urheilijoita kuitenkin koskevat aivan eri säännöt.

Sakkinen on sanonut, että jos joku vaatii Euroopan rajojen sulkemista, tämä ei seuraa aikaansa. Sakkisen mukaan kylmän sodan rautaesirippu oli leikkikalu verrattuna Euroopan nykyisiin raja-aitoihin. Repivä piikkilanka seurailee maanosan rajoja, ja esimerkiksi yhden piikkilankaa valmistavan espanjalaisyrityksen liikevaihto kasvaa rajusti.

Finlaysonin kujilla on vähän piristävämpääkin taidetta. Vanhat katumaalaukset ovat saneet uuden maalipinnan, ja joukkoon on tupsahtanut pari uuttakin maalausta. Yksi uusista on jättimäinen Räsymatto, jonka maalaamiseen kaikki innokkaat saivat osallistua toukokuussa Museoiden yön aikana. Finlaysoninkujan pintaa piristävä Räsymatto hehkuu turkoosin, keltaisen ja marjapuuron sävyissä.

Sisällä Finlaysonin vahassa tehdasrakennuksessa on muun muassa Nanna Suden ja Canal Cheong-Jagerroosin yhteisnäyttely. Kuvataiteilijakaksikko löysi yhteisen sävelen matkoillaan, jotka ulottuivat molempien juurille: naiset matkustivat pitkin Lappia ja Karjalaa, kolusivat Kiinan miljoonakaupunkeja.