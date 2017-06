Viisaasti kohti keskikesän juhlaa

Tällä viikolla valtakunnallisissa medioissa on ollut vain yksi puheenaihe. Perussuomalaisten puheenjohtajavaali laittoi koko suomalaisen politiikan kentän sekaisin. Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi ei miellyttänyt muita hallituspuolueita, eivätkä perussuomalaisten varapuheenjohtajavalinnatkaan lisänneet luottamusta muiden riveissä.

Halla-ahon nousu puheenjohtajaksi on laittanut vipinää myös perussuomalaisten omiin riveihin. Muutama poliitikko on jo ilmoittanut eroavansa puolueesta, ja huhuja loikkauksista toisiin puolueisiin on kiirinyt korviin ympäri Suomea.

Ylöjärven kaupunginvaltuustossa istuu kuusi perussuomalaista. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mauri Heiska vakuutti Ylöjärven Uutisille eilen tiistaina, että ainakin Ylöjärvellä perussuomalaisten rivit ovat kasassa. Heiskan mukaan ylöjärveläiset valtuutetut odottavat maltillisesti, mitä tapahtuu. Heiska kuitenkin myönsi, että tilanne puolueessa on uusi. Silti hän korosti, ettei hätiköityihin ratkaisuihin kannata ryhtyä.

On mielenkiintoista nähdä, jakavatko ylöjärveläiset perussuomalaisten valtuutetut Halla-ahon näkemykset ihmisoikeuksista, maahanmuuttopolitiikasta ja Eurooppa-politiikasta.

Ylöjärven keilahallin yrittäjä Kyösti Tahvanainen on toiminnan mies. Tahvainen rakensi käytännössä omakätisesti keilahallin edustalle upean pienoisgolfradan. Täytyy vain ihastella ja hämmästellä sitä, mitä Tahvanainen on saanut aikaiseksi.

Vielä ei ole kulunut kovin kauan aikaa siitä, kun koko keilahallin jatko oli hämärän peitossa. Tahvanainen kuitenkin kamppaili unelmansa eteen ja sai tehdä keilahallista komean ajanvietto- ja kilpailupaikan kaikkine oheistoimintoineen.

Nyt Tahvanainen laajensi yrityksensä toimintaa pienoisgolfin maailmaan. Urakka ei varmasti ollut helppo, eikä takeita radan menestyksestäkään vielä ole. Sen voi kuitenkin jo nyt sanoa, että Tahvanainen ei mennyt sieltä, missä aita on matalin. Pienois-golfradasta ja koko radan miljööstä tuli sellainen, jota kelpaa esitellä. Ylöjärvellä on nyt yksi hieno vetonaula lisää.

Tahvanaisen yrittäjyydestä kannattaisi monen puutarhakaupunkilaisen ottaa mallia. Asioita tapahtuu, kun halua, tahtoa ja ahkeruutta on riittävästi.

Nyt täytyy tosissaan vielä toivoa, että Suomen kesä tarjoaa pienoisgolfradalle hyvän alun. Aurinko saisi siis paistaa vaikka joka päivä.